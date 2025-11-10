2p

Hondan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Elege lett az OTP-nek, alkotmányjogi panaszt tett

Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP több más hitelintézettel közösen: az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló törvény Alaptörvénybe ütközésének megállapítását kérik, derült ki a bank hétfői közleményéből.

Idén év végéig az 1000 fő feletti, jövőre az 500-1000 fő közötti településeken kell bankautomatát telepítenie és működtetnie a bankoknak Magyarországon. Összesen 1039 bankautomatát kell telepíteniük a bankoknak, amelyek egymással cserélhetnek, és egymástól át is vállalhatják ezt a kötelezettséget, de így is legalább 4 milliárd forintjukba fog kerülni csak a telepítés, a működtetésről nem is beszélve.

Most azonban az OTP arról tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket, hogy több hitelintézettel közösen alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságon, amelyben kéri az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok egyes rendelkezéseinek Alaptörvénybe ütközésének megállapítását – írja a Portfolio.

Az indoklás a következő: "Az ATM törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok által előírt ATM telepítésre kötelezés és a bankjegykiadó gépek elosztása gazdaságilag indokolatlan, aránytalanul korlátozza a kérelmező hitelintézetek vállalkozáshoz és tulajdonhoz való alapjogait, továbbá diszkriminatív módon avatkozik bele a piaci folyamatokba.

Nem ez az első eset idén, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul az OTP: szeptember végén is panaszt terjesztett be a bank több más piaci szereplővel közösen, akkor a kamatstop meghosszabbítása ügyében. Az OTP akkor azzal érvelt, hogy a kormányrendelet a magánjogi jogviszonyokba alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be.

