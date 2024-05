A BYD bivalyerősen tör előre az elektromos autók hazai piacán

A kínai elektromos autók eközben a BYD megjelenésével kevesebb, mint 1 év alatt egészen a képzeletbeli dobogó alsó fokáig törtek előre Használtautó.hu adatai szerint.

Két évvel ezelőtt, 2022 második negyedévében a Használtautó.hu számai azt mutatják, hogy egy használt Hyundai Ioniq, Renault Zoé vagy Citroën C-Zero hirdetésére átlagosan 11, míg egy Nissan Leafére átlagosan 10 telefonos érdeklődés érkezett. Vásárlói preferenciák tekintetében akkortájt a dél-koreai, a francia és a japán elektromos autókat tekinthettük legnépszerűbbnek.

Az elektromos autót gyártó országok közül az amerikai modellek vezetnek hazánkban

Fotó: Hasznaltauto.hu

Most azonban, 2024 első negyedévében: „A népszerűségi lista tetején most amerikai elektromos autókat látunk, ami elsősorban a Teslát takarja. Ennél a márkánál az utóbbi időben óriási árleszállítások voltak, így ezt a helyezést, illetve az akciók használtautó-piacra gyakorolt hatását kevésbé tekinthetjük meglepőnek. Azt már viszont annál inkább, hogy a dél-koreai elektromos modellek meg tudták őrizni dobogós helyüket, még úgy is, hogy az egy hirdetésre jutó telefonos érdeklődések száma 2022 óta a felére esett vissza. Egy évvel ezelőtti színre lépésük óta a kínai márkák iránti kíváncsiság viszont óriásit ugrott, a BYD és az MG modelljei viszik a prímet: az ezekkel kapcsolatos érdeklődések száma 2023 második negyedéve óta több, mint háromszorosára nőtt” – mondta Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.

Érdekesség még, hogy a korábban második helyen lévő francia elektromos autókat jelenleg a német és japán modellek is előzik, méghozzá elsősorban a folyamatosan bővülő kínálat, például a Volkswagen ID, a Mercedes-Benz EQ és a BMW i termékcsaládok, valamint a Mazda MX-30, a Toyota BZ4x és a Nissan Leaf modellek miatt.