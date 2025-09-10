Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

5p

Elemzők: újabb évet csúszik Magyarországon a gazdasági fellendülés

Herman Bernadett

A beruházások elmaradtak, tovább csúszik emiatt a magyar gazdaság fellendülése. Az inflációs várakozások magasak, emiatt jegybanki kamatvágás az idén már nem valószínű, és az államadósság leminősítésére sem számítanak az Erste Bank elemzői. Az Otthon Start programban viszont vannak kockázatok.

Jövőre végre beindulhat a magyar gazdaság – mondta Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője a bank sajtótájékoztatóján. Az Európai Unió és az Egyesült Államok között megszülető vámmegállapodás, valamint a német gazdaság várt élénkülése kedvezőbb külső környezetet eredményezhet. A csökkenő bizonytalanság és a magyar exporttermékek iránti keresletet növekedése a várva várt beruházási fordulatot is elhozhatja. Mindezek eredményeként a GDP 2,3 százalékkal bővülhet 2026-ban. 

Az idén azonban még stagnál a magyar gazdaság teljesítménye. Az Erste elemzői az első hónapokban prognosztizált 2 százalékkal szemben most már legfeljebb 0,5 százalékos GDP-növekedést várnak 2025-re.

Jelenleg a hazai gazdaságot itthon csak a háztartások fogyasztása támogatja, a beruházások és az export visszahúzzák a növekedést.

„A beruházások teljesítménye gyenge, ez alapján kérdés, a cégek miből fedezik majd a fogyasztás növekedéséhez szükséges béremeléseket” – mondta Nagy János. Az is befolyásolja a fogyasztást, hogyan alakul majd a munkaerőpiac feszessége, lesznek-e elbocsátások. 

Az árrésstop visszahúzza az inflációt

Az árrésstopnak és a viszonylag erős forint árfolyamnak köszönhetően csökkent az infláció mértéke az év első felében, és rövid távon a kockázatok is kiegyensúlyozottabbá váltak. Ugyanakkor a globális élelmiszer- és a hozzá kapcsolódó nyersanyagárak emelkedése, valamint a belföldi gazdák esetében előbb a fagy, majd az aszály okozta károk a mezőgazdasági termelői árak masszív emelkedését eredményezik. Mindez, a magas szinten ragadt lakossági inflációs várakozásokkal kiegészülve, hosszabb távon a felfelé mutató kockázatokat erősíti. 

A pénzromlás üteme így idén az év elején prognosztizált 5,5 százalékkal szemben 4,7 százalék lehet. Jövőre az áremelkedés üteme tovább lassulhat 4,1 százalékra, ugyanakkor bizonytalanságot jelent az árrésstop vélhetően 2026-os kivezetése, így az infláció valószínűleg csak 2027-től tér vissza a jegybanki célsávba.

Az élelmiszerinfláció emelkedhet, bár az árrésstopok ezt valamelyest mérséklik. Az ipari termelői árak is emelkedtek, de az erős forint ezt valamelyest ellensúlyozza. Az inflációs várakozások is magasan maradtak, a kormányzati intézkedések ugyanis aggasztóan hatnak az árakra. A választás előtti osztogatás áremelkedést eredményezhet, emiatt hiába magas viszonylag a kamatszint, az inflációt nem tudja leszorítani a jegybank a célsávba, amely 2-4 százalék között van. 

Kicsi az esélye a kamatvágásnak

A monetáris politikában továbbra is a stabilitáson marad a hangsúly, a jegybank az inflációs kockázatokra és a globális piaci környezet alakulására fókuszál. A nemzetközi kamatpálya várt alakulása nyomán akár már idén tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat, erre azonban kicsi az esély – mondta Nyeste Orsolya vezető makrogazdasági elemző.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a márciusi vezetőváltás óta is szigorú monetáris politikát folytat, a magas inflációs várakozások aggasztják a Varga Mihály által vezetett jegybankot is, emiatt nem akarják elkapkodni a kamatcsökkentést. Az árfolyamstabilitás fontosságát is egyre gyakrabban hangsúlyozza a jegybank, és kiemelik, hogy a forint árfolyama hatással van az inflációra. 

Varga Mihály szigorú jegybankelnök maradt
Fotó: MTI / Máthé Zoltán

Az utóbbi időben kialakult, 400 forint alatti euró árfolyammal a magyar fizetőeszköz jelenleg kissé felülértékelt. Ugyanakkor a forintot a kereskedelmi konfliktusok remélt további csillapodása és a folyó fizetési mérleg többlete mellett a nemzetközi és a hazai kamatok közti emelkedő különbözet is támogatja, így a magyar deviza a korábban vártnál stabilabb lehet. Középtávon azonban az inflációs különbözet továbbra is inkább lassú leértékelődési pályán tarthatja a forintot az euróval szemben. Az euró/forint árfolyam 2025 végére 405 forintig, míg 2026 végére 410 forintig emelkedhet. 

A bóvlivá minősítés sem valószínű

Az idén az elemzők és a piac már nem vár kamatcsökkentést Magyarországon, de számítanak arra, hogy ha az inflációs várakozások csökkennek, és a forint árfolyamát sikerül stabilizálni, folytatódhatnak az egy évvel ezelőtt felfüggesztett kamatcsökkentések. 

Az őszi hitelminősítési felülvizsgálatokról Nyeste Orsolya úgy gondolja, nem fogja az S&P leminősíteni Magyarországon, a fundamentumok ugyanis jobbak ennél. A másik két hitelminősítőnél (Moody’s és Fitch) két kategóriával van Magyarország a bóvli kategória fölött, emiatt nem annyira aggasztó a következő felülvizsgálat kimenetele. 

Az Otthon Start program is hatással lehet a hitelminősítésre. Ha a finanszírozása fenntarthatatlanná válik és emelkedni kezd a hozamgörbe, akkor fokozódhat a leminősítés kockázata is. Ha ez megtörténik, a kormányzat léphet, és kivezetheti vagy módosíthatja a programot..

 

 

