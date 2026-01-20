Elengedi a kormány a gyeplőt: lazul az ellenőrzés a támogatásoknál

A 24.hu vette észre, hogy a hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint bizonyos költségvetési támogatások esetében a kedvezményezetteknek elég lesz egy egyszerűsített beszámolót benyújtaniuk. A szöveg szerint az intézkedés célja az adminisztratív terhek csökkentése.

A változás 3 millió forintos összeghatárig érvényes, abban az esetben, ha a támogatást

a Bethlen Gábor Alap Nemzetpolitikai célú támogatások és a Határtalanul! Program támogatása előirányzatai,

a Nemzeti Együttműködési Alap előirányzatai,

a Miniszterelnökség fejezet kijelölt külső kezelő szerv által kezelt egyházi és nemzetiségi támogatási célú fejezeti kezelésű előirányzatai,

a Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre bocsátott, települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásainak központi kezelésű előirányzatai

terháre nyújtják.

A nyertes pályázóknak a költségvetési támogatás, a saját forrás felhasználása, a részletes szöveges beszámoló és a számviteli bizonylatok helyett elég nyilatkozniuk arról, hogy a közpénzt a támogatási célnak megfelelően, jogszerűen és a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használták fel.