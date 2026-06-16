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Elérte az áttörést a forint az euróval szemben

mfor.hu

Olaszország még labdarúgó európa-bajnoki győzelmet ünnepelte, amikor utoljára 350 alatt volt az euró-forint árfolyam. Szerdán 349,26 volt a záróérték.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – írja az MTI.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 350,56 forintról 349,26 forintra csökkent 18 órakor, napközben 348,58 forint és 350,88 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 380,53 forintról 379,33 forintra süllyedt, míg a dolláré 302,78 forintról 300,73 forintra gyengült.

Kedden a forint 2021 szeptembere óta nem látott szintre erősödött az euróval és a dollárral szemben.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1578 dollárról 1,1614 dollárra változott.

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