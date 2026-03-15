Elérték céljukat Orbán Viktor Ukrajnába küldött emberei?

Orbán Viktor vasárnap este bejelentette, hogy hazarendeli a Barátság kőolajvezeték állapotát felmérni hivatott magyar delegációt. A miniszterelnök arra utasította a vizsgálóbizottság tagjait, hogy a békemenetre érjenek haza.

A delegációt vezető Czepek Gábor energiaügyi államtitkár arról tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy az ukránok nem engedték oda őket a vezetékhez. Ebből ő azt a következtetést vonja le, hogy a vezeték működőképes.

Az államtitkár arról is tájékoztatást adott, hogy az ukrán Naftogaz nevű vállalat szombatra egy tájékoztató ülést hívott össze a Barátság kőolajvezeték ügyében, amelyre Heizer Antalt, Magyarország kijevi nagykövetét is elhívták. Orbán Viktor szerint ez a lépés a magyar nyomásgyakorlás eredménye. Ukrajna nem tekintette hivatalos delegációnak a Czepek vezette küldöttséget.

A Barátság vezeték állapotát az Európai Bizottság is szeretné megvizsgálni, és szintén küldöttséget menesztene Ukrajnába a helyzet tisztázására.