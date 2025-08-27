1p
Életbe lépett a magyar kormányt is aggasztó büntetővám

India mától fizet.

Szerdán életbe lépett a 25 százalékos büntetővám, amelyet Donald Trump amerikai elnök azért vetett ki az indiai árukra, mert India továbbra is vásárol orosz energiahordozókat.

A plusz vám a legtöbb termékre érvényes 25 százalékos alapvám mellett fizetendő, így a vámtételek sok kategóriában (például ruhaneműk, ékszerek, sporteszközök, vegyi anyagok és bútorok) esetében 50 százalékra emelkedtek augusztus 27-étől.

Ezzel jelenleg India – Brazília mellett – az egyik legmagasabb amerikai vámokkal sújtott ország lett.

A vámok több ezer amerikai exportra termelő céget, illetve sok ezer munkahelyet is veszélyeztetnek. 

