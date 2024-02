Élete végéig sokmilliós fizetést kap Novák Katalin

A volt államfők életük végéig ugyanannyit keresnek, mint a mindenkori államfők: ez a házelnök tiszteletdíjának 1,1-szerese, jelenleg bruttó 4,5 millió forint havonta, írja a Telex.

Novák Katalin, aki továbbra is használhatja a köztársasági elnök megnevezést, elhagyja a munkahelyét, a Sándor-palotát, és családjával a Béla király úti köztársasági elnöki rezidenciából is ki kell költöznie. Ugyanakkor az Országgyűlés Hivatalától kap egy másik rezidenciát, és a fenntartási költségeket is élete végéig az állam állja. Emellett autó jár neki, sofőrrel.

Novák Katalin köztársasági elnök lemondó nyilatkozata közben a Sándor-palotában 2024. február 10-én. Fotó: MTI/Sándor-palota

A Momentum ugyanakkor törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek azzal a céllal, hogy fosszák meg Novák Katalint ezektől a jogosultságoktól. Szerintük „a szabályozás újragondolása vált szükségessé, mivel súlyosan méltánytalan helyzetet teremthet, ha a köztársasági elnököt a lemondása esetén is élete végéig különféle jogosultságok és juttatások illetik meg”.

Mint arról beszámoltunk, szombaton bejelentette lemondását a köztársasági elnök és Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter. (Varga Judit az országgyűlési képviselői mandátumról és a Fidesz európai parlamenti listájának a vezetéséről mondott le.) Kiderült ugyanis, hogy a köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének, aki a bírósági ítélet szerint segédkezett az igazgató pedofilügyének eltussolásában.

Szombat este benyújtotta lemondását az állami cégekben betöltött pozícióiról Magyar Péter, Varga Judit korábbi férje is. Ezt többek között azzal indokolta, hogy egy percig sem akar „olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak.”