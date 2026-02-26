Elfáradt a forint a csúcstámadás után

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön – írja az MTI.

Az euró árfolyama a reggel hat óra után jegyzett 375,11 forintról 376 forintra emelkedett, napközben 374,86 forint és 376,73 forint között mozgott. Utoljára 2023 júliusában volt 375 alatt az euró-forint árfolyam.

A svájci frank jegyzése a reggeli 411,08 forintról 412,13 forintra ment fel, míg a dolláré 317,35 forintról 319,16 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1820 dollárról 1,1792 dollárra változott.