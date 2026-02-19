Elfáradt a forint, már 322 felett a dollár

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére – írja az MTI.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 379,17 forintról 379,1 forintra csökkent, napközben 378,02 forint és 379,78 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 416,01 forintról 415,48 forintra gyengült, míg a dollár jegyzése 321,68 forintról 322,19 forintra erősödött, délelőtt azonban 320 közelében is járt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1787 dollárról 1,1760 dollárra változott.