Elfogyott a jegybanki Pallas Athéné Alapítvány vagyona

A legutolsó, 2024 nyári, 283 milliárd forintról szóló közlésükhöz képest gyakorlatilag eltűnt a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) vagyona, 2024. december 31-én ugyanis csak 13 milliárd forint volt meg belőle – írja a HVG. Hosszú kihagyás után tett közzé hétfőn vagyonbeszámolót a jegybanki Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME): a 2024-es mérlegét.

A jótékonykodást az idén forráshiány miatt nem folytató alapítvány tavaly még 436,7 millió forintot költött támogatásokra és 106,5 milliót juttatott a vezető tisztségviselőinek. A három legnagyobb támogatást a Nemzetközi Oktatási Alapítvány (87,3 millió forint), az Ökomenikus Segélyszervezet Alapítvány (65 millió) és a Szövetkezeti Kutatóintézet (57 millió) kapta.

A jó hír az, hogy a PADME iszonyatos méretűre dagadt kötelezettségeiből mára 103 milliárdnyit lefaragtak – mondta a HVG-nek az új vagyonmenedzser, Hegedüs István. A lapnak azt mondta: „A PADME kasszájában mindössze 9 millió forint volt márciusban, amikor átvettük, miközben százmilliós volt a havi rezsije, amit 80-90 százalékkal csökkentettünk. 50 millió volt csak az Úri utca 72. alatti 1500 négyzetméteres, teljesen feleslegesen bérelt ingatlan havi költsége.”