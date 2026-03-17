Elfogyott a pénz a Demján Sándor Programban

Jelentős vállalati érdeklődés övezi az EXIM Magyarország Demján Sándor Programban meghirdetett finanszírozási konstrukcióit. A legutóbbi keretbővítésből 100 milliárd forintot a cégek forgóeszközigényeinek finanszírozására különítettek el, amelyen belül az 50 milliárd forintos szabadon felhasználható keretrészt már teljes egészében lekötötték – jelentette be az MTI-nek kedden küldött közleményében Magyarország hivatalos exporthitel-ügynöksége, az EXIM.

A keret gyors merülése ellenére a további konstrukciók még ezután is elérhetők

- tették hozzá.

Az EXIM Magyarország Demján Sándor Programon keresztül elérhető finanszírozási konstrukcióinak keretösszege a közelmúltban 900 milliárd forintra emelkedett, miután a kormány döntése alapján 200 milliárd forinttal bővítették a forrásait. A keretemelés célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások a jelenlegi piaci környezetben is kedvező feltételek mellett juthassanak működésüket és fejlesztéseiket támogató finanszírozáshoz – idézte fel a közlemény.

A megemelt keretösszegből 100 milliárd forintot kifejezetten a vállalkozások forgóeszközigényeinek finanszírozására biztosított az EXIM. A konstrukció keretében a vállalkozások legfeljebb 1 milliárd forint összegű forrást igényelhetnek. Az EXIM Magyarország a 100 milliárd forintos keret felét, 50 milliárd forintot szabadon felhasználható forgóeszköz-finanszírozásra különített el, amelyre a március 16-án megnyílt igénylés óta kiemelkedő érdeklődés mutatkozott: a teljes keretet rendkívül rövid idő alatt lekötötték. A kérelmek 63,5 százaléka forint-, míg 36,5 százaléka euróalapú finanszírozásra irányult. A forgóeszköz-finanszírozási keret fennmaradó 50 milliárd forintos része kizárólag új beruházási hitelhez igényelhető. Emellett továbbra is rendelkezésre áll a lízinghitelekre, valamint a beruházási és zöld beruházási hitelekre elérhető forrás a programon belül.

„Az EXIM-es termékpaletta iránt tapasztalható erős érdeklődés egyértelműen visszaigazolja a keretemelés létjogosultságát. Az a célunk, hogy a vállalkozások számára a jelenlegi gazdasági környezetben is elérhetővé tegyük azokat a kedvező finanszírozási forrásokat, amelyek támogatják működésüket és hozzájárulnak fejlesztési terveik megvalósításához. Az EXIM Magyarország azon dolgozik, hogy ezek a források gyors és átlátható folyamatok mellett minél hamarabb eljussanak a vállalkozásokhoz” – idézte a közlemény Berta Adriennt, az EXIM Magyarország vezérigazgatóját.

(MTI)