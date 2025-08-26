Elhagyta a 340-et a dollár, bealudt a forint

Szinte hihetetlen, mi a legnagyobb akadálya Varga Mihályék kamatcsökkentésének

Az Mfor Elemzői Konszenzus által megkérdezett szakemberek szerint jelenleg a vártnál magasabb infláció, annak is egyik fő összetevője, az energiaárak meglepő emelkedése a jegybanki alapkamat csökkentésének fő akadálya. Ugyanakkor több tényező, így a forint árfolyama, a nemzetközi kamatkörnyezet vagy épp az orosz–ukrán háború lezárásának lehetősége felcsillantotta a reményt, hogy előbb-utóbb sor kerülhet a monetáris lazításra.