Elhagyta a 340-et a dollár, bealudt a forint

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
Az euró hét órakor 397,42 forinton állt, magasabban a hétfő kora esti 397,20 forintnál. A dollár jegyzése 340,43 forintról 341,42 forintra emelkedett, kora reggel pedig megközelítette a 342 forintos szintet.
A svájci frank-forint árfolyam 423,66 forintról 424,12 forintra nőtt.
Az euró 1,1631 dollárra gyengült kedd reggel a hétfő kora esti 1,1668 dollárról.
