1p
Makró Deviza Dollár Euró Forint Svájci frank

Elhagyta a 340-et a dollár, bealudt a forint

mfor.hu

Tegnap még lehetett 340 alatt dollárt venni, ma reggel a 342-es szintet közelítette az árfolyam.

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.

Az euró hét órakor 397,42 forinton állt, magasabban a hétfő kora esti 397,20 forintnál. A dollár jegyzése 340,43 forintról 341,42 forintra emelkedett, kora reggel pedig megközelítette a 342 forintos szintet.

A svájci frank-forint árfolyam 423,66 forintról 424,12 forintra nőtt.

Az euró 1,1631 dollárra gyengült kedd reggel a hétfő kora esti 1,1668 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bejelentette a kormány az árrésstop új határidejét

Bejelentette a kormány az árrésstop új határidejét

Újabb három hónap: folytatódik a kampány a boltokban, eközben a csirkemell tovább drágul.

Mészáros Lőrincnek is köszönhető egy meghökkentő fejlemény?

Mészáros Lőrincnek is köszönhető egy meghökkentő fejlemény?

Erről is beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfői adásában, annak apropóján, hogy az MNB adatai alapján a magyar családok GDP-arányosan számolt pénzügyi vagyona még a leggazdagabbnak számító Luxemburg e mutatóját is lekörözi.

Nagy Mártonék összedugták a fejüket: így lendítenék fel a magyar gazdaságot

Nagy Mártonék összedugták a fejüket: így lendítenék fel a magyar gazdaságot

Ülésezett hétfőn a gazdasági kabinet.

Itt a fordulat, amire nem számított bevásárláskor

Itt a fordulat, amire nem számított bevásárláskor

Áresés történt, igaz, nem kiugró mértékben.

Nagy Márton hihetetlen számot árult el az államadósságról

Nagy Márton hihetetlen számot árult el az államadósságról

A költségvetés továbbra is stabil lábakon áll a kormány szerint.

Kiderült, melyik lesz a válogatott hivatalos söre

Kiderült, melyik lesz a válogatott hivatalos söre

Három évig hosszabbítottak a felek.

Varga Mihály is még több ázsiai tőkét szeretne látni az országban

Varga Mihály is még több ázsiai tőkét szeretne látni az országban

A jegybank elnöke kinyitná a gazdasági kaput.

Várható volt, megint drágul a tankolás

Várható volt, megint drágul a tankolás

Keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon.

G7: Valami nem stimmel a rezsicsökkentett gáz inflációjával

G7: Valami nem stimmel a rezsicsökkentett gáz inflációjával

A háztartási energia ára elvileg nem változhat.

Szinte hihetetlen, mi a legnagyobb akadálya Varga Mihályék kamatcsökkentésének

Az Mfor Elemzői Konszenzus által megkérdezett szakemberek szerint jelenleg a vártnál magasabb infláció, annak is egyik fő összetevője, az energiaárak meglepő emelkedése a jegybanki alapkamat csökkentésének fő akadálya. Ugyanakkor több tényező, így a forint árfolyama, a nemzetközi kamatkörnyezet vagy épp az orosz–ukrán háború lezárásának lehetősége felcsillantotta a reményt, hogy előbb-utóbb sor kerülhet a monetáris lazításra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168