Elhalasztaná az üzemanyagok adóemelését a kormány

Nem biztos, hogy a gazdaság jelenlegi teljesítménye fedezni tudja a tervezett jövő évi 13 százalékos minimálbér-emelést – írja az Index. A lap az AI Summiton kérdezte Nagy Mártont a jelenlegi megállapodásról, ami szerint jövőre 328 600 forintra, 2027-ben pedig további 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik a bruttó minimálbér.

A miniszter arra figyelmeztetett, hogy a bérek hosszabb távon nem válthatnak el a termelékenység alakulásától. Idén például 4 százalékos reálbér-emelkedés várható, miközben a gazdaság növekedése 1 százalék körül, vagy az alatt alakul. „Ezt valahonnan ki kell termelni, különben a vállalatok kerülnek bajba” – mondta Nagy.

Az eseményen az is kiderült, hogy a kormány mérlegeli a jövedékiadó-emelés elhalasztását. A jelenlegi terv szerint 4,3 százalékkal emelnék az üzemanyagok jövedéki adóját januártól, ami 9 forinttal emelné a benzin, 8 forinttal pedig a gázolaj árát. Nagy Márton elmondta: lehet, hogy ez csak júliustól történik meg.

A miniszter az európai gazdasági folyamatokra is reagált. Nagy szerint gazdaságot nem lehet pusztán hadiipari költekezéssel helyreállítani.