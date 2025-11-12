4p

Elhárult az akadály Mészáros Lőrinc hatalmas szlovák biznisze elől

Vég Márton
A szlovák hatóságok is rábólintottak a leggazdagabb magyar idei talán legnagyobb tranzakciójára.

A Szlovák Monopóliumellenes Hivatal (PMU) az október 10-én meghozott határozatával jóváhagyta, hogy Mészáros Lőrinc megvásárolja Szlovákia egyik legnagyobb építőipari cégét. A hivatal honlapján október 20-án publikált döntés szerint a felcsúti milliárdos Talentis nevű cége igazából nemcsak a Doprastav a.s. többségét szerzi meg, hanem annak öt fontos leánycégét is.

A koncentráció horizontális jellegű, és a résztvevők Szlovák Köztársaságon belüli érintett szegmensekben elfoglalt helyzete, valamint a tágabb földrajzi kiterjedés és a jelentős verseny megléte alapján a PMU megállapította, hogy nem vet fel aggályokat a verseny torzulásával kapcsolatban

– szerepel a magyarországi Gazdasági Versenyhivatalhoz hasonló szlovák szervezet indoklásában.

A dokumentum szerint a Talentis Group Zrt. összesen hat cég felett szerzi meg az irányítást. Ezek:

  • Doprastav, a.s.,
  • DPS SPV 2 s.r.o.,
  • DPS SPV 9 s.r.o.,
  • DPS SPV 10 s.r.o,
  • Doprastav International, s. r. o,
  • GEOstatik a.s.

Még augusztus közepén lett egyértelmű, hogy Szlovákiában terjeszkedik Mészáros Lőrinc cégbirodalma. Ekkor jelentették be, hogy a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. és annak leányvállalata, a Talentis International Infrastructure Investments Kft. bevásárolja magát az egyik vezető szlovák építőipari vállalatba, a Doprastav a.s.-be. Augusztus 8-án Dušan Mráz, a cég addigi többségi tulajdonosa adásvételi szerződést írt alá a vállalat többségi részesedésének eladásáról a Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. részére. Mráz ezután is megtartja kisebbségi részesedését a Doprastavban, és továbbra is az igazgatóság alelnökeként dolgozik tovább. Már az augusztusi bejelentéskor közölték: a tranzakció a szokásos hatósági jóváhagyások függvénye, és várhatóan 2025. október végéig lezárul.

Mészáros Lőrinc engedélyt kapott
Fotó: Mészáros Csoport

Ez egy szép nagy falat a felcsúti milliárdosnak. A Doprastav közlekedési infrastruktúra, hidak, alagutak és mélyépítési projektek kivitelezésére specializálódott. Röviden: egy autópálya-építő vállalat. A Napunk szlovákiai magyar hírportál cikke szerint a Doprastav tavaly 217 millió eurós bevételt ért el alig 10 millió eurós nyereséggel. Jelenleg például az R2-es Krivány (Kriváň) és Vámosfalva (Mýtna) közötti szakaszát építik, de egy szélesebb konzorcium részeként pályázik a leginkább várt autópálya, a D1-es Nagyturány (Turany) és Gombás (Hubová) közötti szakaszának megépítésére is. Utóbbi a Pozsonyt Kassával összekötő D1-es autópálya utolsó szakasza, amelynek építése még nem kezdődött el. Van egy magyarországi leánycégük is, a Doprastav a.s. Magyarországi Fióktelepe, amely tavaly 89,1 milliárd forintos forgalommal és 3,3 milliárd forintos nyereséggel zárt.

Elsőként lapunk írta meg még májusban, hogy megszületett a Talentis International Infrastructure Investments Kft., amelynek végső tulajdonosa a Mészáros Lőrinchez tartozó Talentis Group Zrt.. Az elnevezésen kívül az is a külföldi célokra utalt, hogy a cég jegyzett tőkéjét euróban adták meg. Azt viszont nem lehetett tudni, hogy pontosan hol, mikor és milyen nemzetközi infrastrukturális beruházásokra készülnek. Főtevékenységnek is csak a vagyonkezelés volt megadva.

Júliusra viszont kiderült a szlovák cégnyilvántartásból, hogy szlovák leánycéggel gyarapodott Mészáros Lőrinc cégbirodalma, a Talentis International Infrastructure Investments Operations s. r. o. Így annyival lettünk okosabbak, hogy a hol kérdésre megtudtuk a választ: Szlovákiában. A szlovák hivatal döntésével pedig az is világos lett, hogy miközben Robert Fico miniszterelnök egyre szorosabb kapcsolatot ápol Orbán Viktor magyar kormányfővel, Szlovákiát az sem zavarja, ha a NER cégei fokozatosan megvetik lábukat a szlovák építőiparban. 

