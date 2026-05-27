Elhintették Varga Mihályék, hogy mire készülnek júniusban?

Szóba került a kamatvágás, de még kivárt az MNB. Ismét kamattartásról határozott a Monetáris Tanács. A konszenzusnak megfelelően 6,25 százalékon maradt az alapkamat, és a kamatfolyosó sem változott. A jegybank hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezettek az inflációs cél fenntartható elérése mellett. A geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé.

A döntéshozók megítélése szerint az árstabilitás szigorú monetáris kondíciók mellett érhető el. A Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatok és a pénzügyi piaci folyamatok inflációs kilátásokra gyakorolt hatásait, valamint a kockázati felár csökkenésének tartósságát, melyek alapján körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamat mértékéről. A közleményben hangsúlyozták, hogy a beérkező adatok mérsékeltebb inflációs kilátások irányába mutatnak.

Az erősebb forint, valamint a szabályozott üzemanyagárak és árréskorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az áremelkedés ütemét. Ugyanakkor a magas világpiaci energia- és nyersanyagárak felfelé mutató inflációs kockázatot jelentenek. 2026 áprilisában a fogyasztói árak 2,1 százalékkal emelkedtek, míg a maginfláció 2,2 százalékon alakult. Mindkét adat alacsonyabb volt a márciusi Inflációs jelentés előrejelzésénél, az infláció így a toleranciasáv alsó széle közelében alakult. A vállalati árvárakozások emelkedtek, de továbbra is visszafogott dinamikát jeleznek. A lakossági inflációs várakozások tovább mérséklődtek.

Kapcsolódó cikk Varga Mihály: „Nem ülünk elefántcsonttoronyban, mi is érzékeljük a piaci folyamatokat” Az MNB elnökét a túl erős forintról kérdeztük.

Az MNB továbbra is azt hangsúlyozta, hogy a bizonytalan világgazdasági környezet stabilitásorientált monetáris politikai megközelítést indokol. Az inflációs kilátásokra ható nemzetközi és hazai tényezőket kiemelt figyelemmel kísérik. A kilátásokat övező bizonytalanság a következő időszakban csökkenhet. Az inflációs pályát alakító tényezők összességét a júniusi Inflációs jelentés átfogóan fogja értékelni. Az MNB hangsúlyozta, hogy a pozitív folyamatok tartóssága növeli a monetáris politika mozgásterét, ugyanakkor az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés fennmarad, mivel az árstabilitás szigorú monetáris kondíciók mellett érhető el. Varga Mihály az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy két lehetőségről tárgyaltak, szóba került a kamatvágás is. Már volt olyan döntéshozó, aki kamatvágásra szavazott, de a többség a kamattartás mellett döntött.

Az Equilor elemzőinek véleménye szerint van esély a júniusi kamatvágásra. A vártnak megfelelő kommunikációt tartalmazta a jegybanki közlemény, illetve a sajtótájékoztatón elhangzott üzenetek is. A jegybank megnyitotta annak lehetőségét, hogy a júniusi kamatdöntő ülésen komolyan szóba kerüljön a kamatvágás, amennyiben a külső inflációs kockázatok a következő hetekben mérséklődnek, illetve az országspecifikus kedvező folyamatok (kockázati felár csökkenése, erős forint) tartósan fennmaradnak.

(via Equilor)