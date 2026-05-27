3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Kamat MNB alapkamat Magyar Nemzeti Bank (MNB) Varga Mihály

Elhintették Varga Mihályék, hogy mire készülnek júniusban?

mfor.hu

Megnyitották a lehetőséget.

Szóba került a kamatvágás, de még kivárt az MNB. Ismét kamattartásról határozott a Monetáris Tanács. A konszenzusnak megfelelően 6,25 százalékon maradt az alapkamat, és a kamatfolyosó sem változott. A jegybank hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezettek az inflációs cél fenntartható elérése mellett. A geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé.

A döntéshozók megítélése szerint az árstabilitás szigorú monetáris kondíciók mellett érhető el. A Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatok és a pénzügyi piaci folyamatok inflációs kilátásokra gyakorolt hatásait, valamint a kockázati felár csökkenésének tartósságát, melyek alapján körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamat mértékéről. A közleményben hangsúlyozták, hogy a beérkező adatok mérsékeltebb inflációs kilátások irányába mutatnak.

Az erősebb forint, valamint a szabályozott üzemanyagárak és árréskorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az áremelkedés ütemét. Ugyanakkor a magas világpiaci energia- és nyersanyagárak felfelé mutató inflációs kockázatot jelentenek. 2026 áprilisában a fogyasztói árak 2,1 százalékkal emelkedtek, míg a maginfláció 2,2 százalékon alakult. Mindkét adat alacsonyabb volt a márciusi Inflációs jelentés előrejelzésénél, az infláció így a toleranciasáv alsó széle közelében alakult. A vállalati árvárakozások emelkedtek, de továbbra is visszafogott dinamikát jeleznek. A lakossági inflációs várakozások tovább mérséklődtek.

Az MNB továbbra is azt hangsúlyozta, hogy a bizonytalan világgazdasági környezet stabilitásorientált monetáris politikai megközelítést indokol. Az inflációs kilátásokra ható nemzetközi és hazai tényezőket kiemelt figyelemmel kísérik. A kilátásokat övező bizonytalanság a következő időszakban csökkenhet. Az inflációs pályát alakító tényezők összességét a júniusi Inflációs jelentés átfogóan fogja értékelni. Az MNB hangsúlyozta, hogy a pozitív folyamatok tartóssága növeli a monetáris politika mozgásterét, ugyanakkor az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés fennmarad, mivel az árstabilitás szigorú monetáris kondíciók mellett érhető el. Varga Mihály az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy két lehetőségről tárgyaltak, szóba került a kamatvágás is. Már volt olyan döntéshozó, aki kamatvágásra szavazott, de a többség a kamattartás mellett döntött.

Az Equilor elemzőinek véleménye szerint van esély a júniusi kamatvágásra. A vártnak megfelelő kommunikációt tartalmazta a jegybanki közlemény, illetve a sajtótájékoztatón elhangzott üzenetek is. A jegybank megnyitotta annak lehetőségét, hogy a júniusi kamatdöntő ülésen komolyan szóba kerüljön a kamatvágás, amennyiben a külső inflációs kockázatok a következő hetekben mérséklődnek, illetve az országspecifikus kedvező folyamatok (kockázati felár csökkenése, erős forint) tartósan fennmaradnak.

(via Equilor)

 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Betegre keresték magukat az azbesztszennyezett kővel az osztrák bányák, Budapestre is jutott belőle

Betegre keresték magukat az azbesztszennyezett kővel az osztrák bányák, Budapestre is jutott belőle

Évtizedek óta tudtak a bajról, mégsem léptek.

Reszkethetnek Mészáros Lőrincék?

Reszkethetnek Mészáros Lőrincék?

A kormány elrendelte a magántőkealapok teljes felülvizsgálatát.

Itt van egy újabb érv a mielőbbi euróbevezetés mellett

Itt van egy újabb érv a mielőbbi euróbevezetés mellett

Csökkentené a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének.

Ez lehet Magyarország következő nagy dobása?

A McKinsey Global Institute becslése szerint a mesterséges intelligencia 2030-ig legalább 15 milliárd euró értékű automatizációs potenciált hozhat a magyar gazdaságba, ami a GDP 6-7 százalékának felel meg, de az összes nemzetgazdasági hatás több lehet, ha a megnövekedett termelékenység a gazdaság regionális versenyképességét is fokozni tudja.

Varga Mihály

Varga Mihály: „Nem ülünk elefántcsonttoronyban, mi is érzékeljük a piaci folyamatokat”

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot a május 26-i ülésén. A döntést követően Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón ismertette a kamattartás hátterét és fejtette ki véleményét a sokak szerint túl erős forinttal és a piac által júniusra árazott kamatcsökkentéssel kapcsolatban.

Tényleg új irányt vesz Magyarország? Erre készülhetnek a külföldi befektetők

Tényleg új irányt vesz Magyarország? Erre készülhetnek a külföldi befektetők

A Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda szakértői egy webinárium keretében összefoglalták, hogy Magyarország új kormánya hogyan alakíthatja át az ország jogi és gazdasági környezetét a külföldi befektetők számára. Az előadók olyan kulcstémákat elemeztek, mint az FDI-bejelentési kötelezettség, a szellemi tulajdon, a rövid távú lakáskiadás, valamint a kiskereskedelmi, illetve a digitális szabályozás, miközben visszatérő elemként jelent meg az átláthatóság, a kiszámíthatóság és a befektetői bizalom helyreállításának kérdése.

Ezen múlik a magyar uniós pénzek sorsa

Ezen múlik a magyar uniós pénzek sorsa

Brüsszel feltételt szabott.

A parlamenti ülés árnyékában döntöttek Varga Mihályék az alapkamatról

A parlamenti ülés árnyékában döntöttek Varga Mihályék az alapkamatról

Május 26-i ülésén sem változtatott a 6,25 százalékon álló alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

Magyar Péter mélyen belenyúlna a rendszerbe: több politikusi posztnál is jöhet a cikluskorlát

Magyar Péter mélyen belenyúlna a rendszerbe: több politikusi posztnál is jöhet a cikluskorlát

Új cikluskorlátozásokat vizsgálnak. 

Nagy bejelentés érkezett a Revolut Banktól

Nagy bejelentés érkezett a Revolut Banktól

Még jobban alkalmazkodnak a helyi igényekhez.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG