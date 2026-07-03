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Elindulhat az első közlekedési projekt a hazahozott európai uniós forrásokból

mfor.hu

Aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű európai uniós támogatási szerződését Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid aláírta a budai fonódó villamoshálózat II. ütemének megépítésére vonatkozó támogatási szerződést.

A beruházást évek óta előkészítették, azonban most már az építés következik

– fogalmazott a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Vitézy Dávid aláírta a budai fonódó villamoshálózat bővítését garantáló szerződést
Vitézy Dávid aláírta a budai fonódó villamoshálózat bővítését garantáló szerződést
Fotó: Facebook/Vitézy Dávid

A budai villamoshálózatot még a 2010-es évek közepén alakították át úgy, hogy több, korábban egymástól elszigetelt villamosvonalat összekötöttek. Az új hálózaton a korábbinál jóval nagyobb távokat tudnak megtenni a villamosok. Ezt a fejlesztést hívják a budai fonódó villamoshálózat I. ütemének. Már az első ütem megvalósulása után felvetődött, hogy egy déli irányú meghosszabbítással kellene folytatni a fejlesztést, ezt nevezték el a projekt II. ütemének. A bővítés tervezését 2020-ban a Vitézy Dávid által vezetett Budapesti Fejlesztési Központ kezdte meg – foglalja össze a villamoshálózat kacifántos történetét a Telex.

A tervekről 2022-ben vita alakult ki a BFK, a Fővárosi Önkormányzat és a XI. kerület vezetése között, a nézeteltérésekről azonban sikerült megegyezni. A kivitelezési közbeszerzést tavaly tavasszal írták ki, visszavonták, majd megint kiírták, végül idén márciusban még fővárosi képviselőként jelentette be Vitézy, hogy a Swietelsky nyerte meg. A vállalat nettó 26,9 milliárd forintért építheti meg a vonalat a Szent Gellért tértől a Budafoki útig.

„Ez már az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el”

– írta Vitézy.

Az új villamosvonal a Szent Gellért tértől indulva a Műegyetem rakparton halad majd végig, a Petőfi-híd és a Rákóczi-híd alatt is elhaladva a Kopaszi-gát térségén át a Budafoki útig ér majd el. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja és a BKK-val együttműködve. A miniszter szerint várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell teljesen elkészülnie.

„Sok más projekt következik ezután az ország minden részében, a vasútfejlesztést is beleértve”

– ígérte a miniszter.

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