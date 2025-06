Elindult az áremelés a benzinkutakon, és ez csak a kezdet

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A fentiek alapján továbbra is komoly feszültségre számítanak a szakértők, ami az olaj árának emelkedését vetíti előre. Ha ez valóban így lesz, akkor a héten elindult meredek áremelkedés a jövő héten is folytatódni fog. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint a magyar üzemanyagárak a héten látott két nagyobb emelést követően kisebb mértékben drágulhatnak az előttünk álló héten.

A szakértők azt hangoztatták, hogy az Egyesült Államoknak a konfliktusba való beavatkozása jelentős eszkalációt okozott volna. Irán többször is figyelmeztetett, hogy ilyen forgatókönyv esetén a hajózási útvonalakat is támadni fogják. Igaz, a friss jelentések szerint ezen a héten a tankerszállítmányok száma látványosan visszaesett, miközben a szállítási díjak meredeken emelkedtek. Ezek alapján nem meglepő az olaj jegyzésének szárnyalása.

Más kérdés, hogy utóbbit árnyalja az a pénteki bejelentés, mely szerint Trump két héten belül dönt arról, hogy megtámadja-e Iránt. A haladék egyes elemzők szerint tárgyalóasztalhoz ültetheti a feleket. A hírek szerint az amerikai elnök pedig továbbra is lát némi lehetőséget a Teheránnal folytatott nukleáris tárgyalásokra.

Ennek ellenére a régióban így is relatív drágult a magyar gázolaj. Ezen a héten ugyanis csupán egy olyan országot találhattunk a Weekly Oil Bulletin adatai szerint, ahol a magyarországinál magasabb a gázolaj ára.

Régiós összehasonlításban is hasonló helyzetet láttunk, hiszen a héten is öt olyan ország volt, ahol olcsóbban lehet benzint tankolni, mint itthon, és három olyan, ahol magasabbak az árak.

Ami a benzint illeti a magyar árak viszonylag jól együtt mozogtak más országokéval, így az uniós rangsorban nem változott a magyar pozíció: most is tizenegy olyan ország volt, ahol átlagosan alacsonyabb árakat regisztráltak, mint nálunk.

Ahogy egy héttel korábbi írásunkban is jeleztük, a nemzetközi összehasonlítás alapjául szolgáló uniós Weekly Oil Bulletin adatainak felvételi időpontja a hét elején van, így a mostani turbulens időszakot nem feltétlen tudja jól illusztrálni. Az árak ugyan az unióban általában hasonlóan mozognak, ugyanakkor a töltőállomások eltérő gyakorlata miatt akár néhány napos különbség is csalóka képet sugallhat.

Egy héttel korábbi írásunkban előrevetítettük az üzemanyagárak emelkedését. Azt írtuk, hogy nem az emelés, hanem annak mértéke a kérdés . A hét elején ugyan volt egy kisebb korrekció, abba a reményre, hogy Iránban gyorsan véget ér a háború, azt követően, hogy az izraeli erők nagyon gyorsan képesek voltak a légtér elfoglalására. A teheráni vezetés azonban felvette a kesztyűt, sőt az olaj- és gázszállítás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros lezárásával fenyegették meg a világot. Emiatt a hétfői 72 dolláros szintről csütörtökre 79 dollár fölé ugrott az Európában irányadó Brent olaj jegyzése, ez pedig természetesen az üzemanyagok árába is begyűrűzött.

A szombati áremelés után nagyon kevés olyan benzinkutat fogunk találni, ahol 600 forint alatt lesz a literenkénti ár. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint ugyanakkor még a jövő héten is tovább drágulhat a tankolás.

