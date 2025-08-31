Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró Otthon Start

Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala

mfor.hu

A szombati indulást a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Panyi Miklós közölte.

Az internetes oldal az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat – jelezte az államtitkár Facebook bejegyzésben.

A kormány lakásépítési fellendülést vár
A kormány lakásépítési fellendülést vár
Fotó: Depositphotos

„A honlapon a fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon.

A kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segíti. Így azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak.

Ezzel az eszközzel sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban” – írta az államtitkár.

Kritériumok

Csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá, amely keretében legalább 250 lakás épül meg és amennyiben a megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.

„A kérelmek feldolgozása folyamatos. Jelenleg is több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amellyel több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben. A következő hetekben további bejelentések várhatóak azokról a beruházásokról, amelyekről már a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak” – tette hozzá Panyi Miklós.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezt az adatot Orbán Viktorék nem mutogatják szívesen – A hét ábrája

Ezt az adatot sem mutogatja a kormány – A hét ábrája

Vásárlóerőt tekintve pocsékak a magyar bérek.

rrrrrrrr

Keleti csukás: valami váratlan történt Csányi Sándor családi cégének üzbegisztáni bizniszével

Egy év után már törlik is az üzbég üzletért felelős vagyonkezelőt.

Már Rogán Antal se látja a fényt az alagút végén?

Már Rogán Antal se látja a fényt az alagút végén?

Változatlanok maradnak a háború súlyos gazdasági terhei a miniszter szerint.

Alkalmazkodó huszárokat képez a magyar honvédség, NATO-katonák is jönnek

Alkalmazkodó huszárokat képez a magyar honvédség, NATO-katonák is jönnek

Másfél hónapig gyakorlatoznak.

Nem maradt teljesen egyedül Brüsszelben Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Nem maradt teljesen egyedül az unióban Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Hallott számára kedves hangokat is a védelmi miniszteri tanácskozáson.

Trump dühöng, hatalmas gyomrost kapott a bíróságon

Törvénytelennek találta a feljebbviteli bíróság a legtöbb kivetett vámot.

Durva benzinár-emeléssel riogatnak

Durva benzináremeléssel riogatnak

Miközben az olaj világpiaci ára továbbra is kiegyensúlyozott, és minimális mozgást láttunk a tőzsdéken, a magyar ellátás kapcsán kérdőjelek merültek fel. Miután az ukrán drónok sikeresen támadják Oroszország területén a szállítási és finomítói kapacitásokat, időlegesen ismét leállt a Molt is ellátó Barátság kőolajvezetéken a tranzit. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint, a napvilágot látott nyilatkozatok ellenére az idei évben ennek nem lesz érdemi hatása sem a magyar ellátásra, sem az árakra.

Ezt tárják fel a bankkártya-adatok a dráguló pizzáról és a lángosról

Ezt tárják fel a bankkártya-adatok a dráguló pizzáról és a lángosról

Az éttermi költések emelkedését is mutatják a bankkártya-használati adatok, és kiderült, mennyi az idei pizza és lángos.

Kapott a kormány 100 milliárdot az uniótól – de senki nem lát belőle egy vasat sem

Kapott a kormány 100 milliárdot az uniótól – de senki nem lát belőle egy vasat sem

Egyetlen pályázatot sem írtak ki, a pénz teljesen elveszhet.

Valami szokatlan dolog történik szombaton a benzinkutakon

Valami szokatlan dolog történik szombaton a benzinkutakon

Váratlan, de nem fordulat.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168