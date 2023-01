Orbán Viktor a megyei jogú városok vezetőivel fog tárgyalni

A kormányzat szeretne egy második körös rezsitámogatásról is tárgyalni az önkormányzatokkal, de ez az energiaárak és a magyar gazdaság helyzetének alakulásától is függ. Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón azt is elárulta, Orbán Viktor miniszterelnök a hetekben megyei jogú városok polgármestereivel fog tárgyalni.