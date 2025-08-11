Eljárás indult egy vitaminokat és étrendkiegészítő termékeket forgalmazó céggel szemben

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy vitaminokat és étrendkiegészítő termékeket forgalmazó vállalkozással, a GAL SynergyTech Zrt.-vel (GAL) szemben, mivel észlelte, hogy a termékek értékesítése során valószínűsíthetően minimumárat határozott meg viszonteladó partnerei számára. A viszonteladói ármegkötés súlyos jogsértésnek minősül – közölte a GVH hétfőn az MTI-vel.

Az ügy megindításával egyidejűleg a versenyhatóság összesen négy vállalkozásnál tartott előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást.

Közölték: a versenyhivatal észlelte, hogy a GAL az általa forgalmazott egyes vitamin és étrendkiegészítő termékek esetében valószínűsíthetően meghatározta a viszonteladó partnerei által alkalmazható minimum fogyasztói árakat. A GVH rendelkezésére álló információk szerint a vállalkozás kifogásolt gyakorlata alkalmas lehetett arra, hogy az EU tagállamai közötti kereskedelemre is érzékelhető hatással legyen, így a GVH kettős (magyar és uniós) jogalapon indította meg az eljárást.

A GVH hozzáfűzte: az eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam hat hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.

Kiemelték, hogy az úgynevezett viszonteladási ármegkötés (RPM) jelentős versenykorlátozó magatartásnak, így súlyos jogsértésnek is minősül, korlátozza a kereskedők közötti árversenyt, így végső soron magasabb árakhoz vezet a fogyasztók oldalán. A GVH határozottan fellép az ilyen gyakorlatokkal szemben, a viszonteladói ár meghatározása minden esetben tiltott – hangsúlyozták.