2p
Makró Élelmiszerbiztonság Gazdasági Versenyhivatal

Eljárás indult egy vitaminokat és étrendkiegészítő termékeket forgalmazó céggel szemben

mfor.hu

A Gazdaságii Versenyhivatal szerint a GAL SynergyTech Zrt. a termékek értékesítése során valószínűsíthetően minimumárat határozott meg viszonteladó partnerei számára.

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy vitaminokat és étrendkiegészítő termékeket forgalmazó vállalkozással, a GAL SynergyTech Zrt.-vel (GAL) szemben, mivel észlelte, hogy a termékek értékesítése során valószínűsíthetően minimumárat határozott meg viszonteladó partnerei számára. A viszonteladói ármegkötés súlyos jogsértésnek minősül – közölte a GVH hétfőn az MTI-vel.

Az ügy megindításával egyidejűleg a versenyhatóság összesen négy vállalkozásnál tartott előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást.

Közölték: a versenyhivatal észlelte, hogy a GAL az általa forgalmazott egyes vitamin és étrendkiegészítő termékek esetében valószínűsíthetően meghatározta a viszonteladó partnerei által alkalmazható minimum fogyasztói árakat. A GVH rendelkezésére álló információk szerint a vállalkozás kifogásolt gyakorlata alkalmas lehetett arra, hogy az EU tagállamai közötti kereskedelemre is érzékelhető hatással legyen, így a GVH kettős (magyar és uniós) jogalapon indította meg az eljárást.

A GVH hozzáfűzte: az eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam hat hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.

Kiemelték, hogy az úgynevezett viszonteladási ármegkötés (RPM) jelentős versenykorlátozó magatartásnak, így súlyos jogsértésnek is minősül, korlátozza a kereskedők közötti árversenyt, így végső soron magasabb árakhoz vezet a fogyasztók oldalán. A GVH határozottan fellép az ilyen gyakorlatokkal szemben, a viszonteladói ár meghatározása minden esetben tiltott – hangsúlyozták.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Példát mutatnak a kínaiak

Példát mutatnak a kínaiak

A távol-keleti országban kilőttek az új energiafelhasználású járművek eladásai.

Tovább eshetnek az árak a benzinkutakon

Tovább eshetnek az árak a benzinkutakon

Keddtől bruttó 2-2 forinttal csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, márcsak a kiskereskedőkön múlik, ők is vágnak-e.

Mészáros Lőrinc étterme főzött a Sziget VIP-ban

A felcsúti milliárdos három márkával is képviseltette magát a fesztiválon.

Használt autót adna-venne, de nem tudja, hogy lője be az árat?

Használt autót adna-venne, de nem tudja, hogyan lője be az árat?

A KSH – Használtautó.hu közös statisztikájának második kiadása ebben is segít.

Meglepő helyről cáfolták meg a kormányt

Meglepő helyről cáfolták meg a kormányt

A Versenyhivatal vizsgálatai szerint nem a kiskereskedelem a ludas az áremelkedésekben.

Lecsapott a fogyasztóvédelem

Lecsapott a fogyasztóvédelem

Közel 5 milliós bírságot szabtak ki a reklámszabályok ellenőrzése során.

Megint kitört Európa legnagyobb tűzhányója

A tűz miatt jelenleg nem lehet felmenni a Vezúvra, de a cataniai nemzetközi repülőtér, ahol a nyári csúcsszezon miatt nagy a forgalom, egyelőre zavartalanul üzemel.

Fontos részleteket árulhat el az állami hivatal a nagy leolvadásról

Fontos részleteket árulhat el az állami hivatal a nagy leolvadásról

Azt már tudjuk, hogy az ipar júniusban is gyászosan teljesített, elsősorban a járműgyártás húzta le, csütörtökön a teljes képet is felvázolja a KSH. Ugyaznap azt is megtudhatjuk, folytatódott-e az építőipar két hónapja tartó feltámadása júniusban.

Ezt a grafikont Orbán Viktor is elhűlve nézegetheti – A hét ábrája

A dobogóról éppen lecsúszott Magyarország.

A benzinár is követte a nagyot eső olajat

A benzinár is követte a nagyot eső olajat

Mérsékelten csökkentek a hazai üzemanyagárak, pedig az olajé június óta nem látott mértékben esett a héten. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint a mostani olajár mellett további árcsökkenés várható a hazai benzinkutakon.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168