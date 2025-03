Eljött az igazság pillanata: így tudtak vásárolni a magyarok

Lapunk hamarosan részletesebb elemzéssel is jelentkezik.

2025. januárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,7 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 4,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 1,9 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 2,2 százalékkal haladta meg az előző havit, erről a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) számolt be csütörtökön.

