Elképesztő áremelkedések sokkolhattak rengeteg magyart

A három legnagyobb mobilszolgáltató nyilvánosan elérhető lakossági számlás (post-paid) díjcsomagkínálatában jelentős változások történtek 2023 első negyedévében - tudatta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kommunikációs igazgatósága.

A közlemény szerint egyrészt két szolgáltató (a Vodafone és a Yettel) a vizsgált időszakban új díjcsomagokat vezetett be a piacra, másrészt e két cég, valamint a Magyar Telekom díjkorrekciót hajtott végre.

Emlékeztettek, hogy a tavaly a három nagy mobilszolgáltató olyan passzussal egészítette ki az üzletszabályzatát leíró Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), amely lehetővé teszi, hogy évente egyszer a fogyasztói árindex mértékével változtassák a szolgáltatások havi díját.

Akár 20 százalékkal is drágábbak az új díjcsomagok

A negyedév során az első lakossági mobil számlás díjcsomagokat érintő változást a Vodafone 2023. január 2-i díjkorrekciója jelentette. A Vodafone esetében ez 9,39 százalék volt, így január 2-től legfeljebb ezzel a mértékkel megemelte valamennyi lakossági mobil díjcsomagja havi díját, majd március 15-től újabb díjcsomagstruktúra-változást vezetett be.

Míg a 2022-ben történt díjcsomagváltások esetében jellemzően az új díjcsomagok valamivel több szolgáltatást (például magasabb adatkeretet) nyújtottak mérsékelten magasabb áron, mint a korábbiak, a Vodafone idei díjcsomagváltása esetében vegyes a kép: a váltással egyes, a korábbi hasonló nevű díjcsomag havi díjában még szereplő szolgáltatásokat kivezették, míg más szolgáltatáselemek megjelentek az új díjcsomagoknál - írták.

Drágulás a tarifáknál. Fotó: Pixabay

Úgy folytatták, hogy a Vodafone-hoz hasonlóan a Yettel is az első negyedévben vezetett be új díjcsomagstruktúrát, és ekkorra esett a társaság díjkorrekciója is.

Az új lakossági számlás díjcsomagok március 2-től váltak elérhetővé a fogyasztók számára. Érdekességnek nevezték, hogy a Vodafone Go díjcsomagjaihoz hasonlóan, a Yettel is a díjcsomagnév végére tett + jellel (plusz) különbözteti meg az újonnan bevezetett díjcsomagokat a korábbiaktól.

Szembeszökő a különbségnek nevezték a két szolgáltató díjcsomagváltása között, hogy míg a Vodafone esetében az új díjcsomagok díja csak 0-7,7 százalék között változott, addig a Yettel esetében az új díjcsomagok havi díja 11 hónap hűségvállalás és e-Komfort esetén 20 százalék körüli mértékben haladta meg a korábbi díjakat.

Ha a Vodafone esetében a január 1-jén érvényes havi díjakkal vetjük össze az új díjcsomagok díjait, az árnövekedés akkor is jóval 20 százalék alatt maradt: 9,1 és 17,7 százalék között változott - tették hozzá.

Újabb változást a Yettel díjcsomagjait illetően a március 14-én történt díjkorrekció jelentett: a társaság a Központi Statisztikai Hivatal február 24-i közleményében megjelent 2022-es éves átlagos

A díjkorrekció azonban a március 2-án bevezetett (pluszos) díjcsomagokra nem vonatkozott, csak a korábban bevezetett tarifacsomagokra, amelyek esetében azonban március 2-ától megszűnt az az akciós lehetőség, hogy 11 hónap hűségvállalással és az ezzel járó havidíj-kedvezménnyel legyenek előfizethetők.

A Telekom is emelt

Ellentétben a Vodafone-nal és a Yettellel, a Magyar Telekom nem vezetett be az első negyedévben új díjcsomagot a piacra, azonban díjkorrekcióra nála is sor került. A társaság március 1-től emelte meg előfizetéses díjcsomagjai havi díját az előző évi éves átlagos árszínvonal-változás mértékével (14,5 százalék) - írták.

A Diginél majd most jön az emelés

A Digi esetében sem új díjcsomag-bevezetés, sem pedig díjkorrekció nem történt az első negyedévben, a társaság üzletszabályzata szerint ez utóbbira májusban kerül sor.