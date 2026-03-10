3p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Infláció Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Elképesztő: csaknem tíz éve nem rukkolt elő ilyen jó adattal az állami hivatal

mfor.hu

A KSH kedd reggeli közlése szerint az éves infláció februárban 1,4 százalék lett, amelynél alacsonyabb utoljára 2016 novemberében volt.

2026. februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Egy hónap alatt átlagosan 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. 

Amint az az alábbi grafikonunkon látható, ennél alacsonyabb az éves infláció utoljára 2016 novemberében volt.

12 hónap alatt, 2025. februárhoz viszonyítva:

Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2 százalékkal csökkent). Ezen belül a

  • a sütőipari lisztesárué 12,6,
  • a büféáruké 10,9,
  • a friss hazai- és déligyümölcsé 10,3,
  • a jégkrémé és a házon kívüli étkezésé 8,1-8,1 százalékkal nőtt. 

Ezzel szemben

  • a margarin ára 32,3,
  • a húskonzervé 26,9,
  • a vaj, vajkrémé 19,8,
  • a burgonyáé 19,7,
  • a sertészsiradéké 19,5,
  • a tejtermékeké (sajt nélkül) 18,8,
  • a tejé 17,0,
  • míg a liszté 14,9 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatások 4,2 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 18,8, a külföldi üdülés 18,0, a belföldi üdülés 10,2, a testápolási szolgáltatás 8,5, a járműjavítás és -karbantartás 8,2, míg a sport, múzeumi belépők 8,1 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 5,8 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,5 százalékkal.

A háztartási energiáért 4,2, ezen belül a vezetékes gázért 10,8, az elektromos energiáért 2,3 százalékkal többet kellett fizetni.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,8 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 26,6, a motorkerékpárok 6,6, a szobabútorok és a használt személygépkocsik 5,0-5,0 százalékkal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 5,4 százalékkal drágultak, a járműüzemanyagok ára 11,1 százalékkal mérséklődött.

A maginfláció 2,1 százalék lett.

1 hónap alatt, 2026. januárhoz viszonyítva:

Az élelmiszerek átlagosan 0,1 százalékkal drágultak (a vendéglátási szolgáltatások nélkül stagnáltak). Ezen belül

  • a friss zöldség 4,0,
  • az étolaj 2,2,
  • a párizsi, kolbász és a jégkrém 1,6-1,6, a tartósított gyümölcs 1,2 százalékkal többe,
  • a sertéshús 3,3,
  • a baromfihús 2,5,
  • a csokoládé, kakaó 1,8,
  • a tojás 1,5,
  • a vaj, vajkrém 1,3,
  • a tej 1,2 százalékkal kevesebbe került.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,4 százalékkal nőtt, ezen belül az utazás egyéb távolsági úti céllal 1,7 százalékkal többe, a teherszállítás 4,2 százalékkal kevesebbe került.

A háztartási energiáért átlagosan 1,7 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a távfűtésért 15,7 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 0,7 százalékkal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 1,5 százalékkal.

A járműüzemanyagok ára 0,6 százalékkal nőtt.

A szezon végi kiárusítások következtében a ruházkodási cikkek 1,8 százalékkal kevesebbe kerültek.

A nyugdíjas infláció 1,3 százalék lett.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Pozitív példaként említette Putyin Magyarországot, így térne vissza Oroszország Európába

Pozitív példaként említette Putyin Magyarországot, így térne vissza Oroszország Európába

Az orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország megbízható energiahordozó-szállító, nyitottak az együttműködésre. Azt azonban kikötötte, hogy az európaiaknak hosszú távon el kell kötelezniük magukat.

Megjelent a rendelet, itt vannak a védett áras rendszer részletei

Megjelent a rendelet, itt vannak a védett áras rendszer részletei

Már olvasható a március 10-től hatályba lépett rendelet a Magyar Közlönyben a védett üzemanyagárakkal kapcsolatban.

Még az unión belül is gyengének számít a magyar gazdaság teljesítménye

Mind növekedését, mind az egy főre jutó GDP-t tekintve a vert mezőnyben, a lista utolsó traktusában teljesített a magyar gazdaság 2025-ben. Nagyon lemaradtunk mind az uniós átlagtól, mind a hozzánk hasonló gazdasági szerkezetű országoktól. Továbbra is álom, hogy utolérjük Ausztriát.

Putyin megüzente: Oroszország kész Európával dolgozni

Putyin megüzente: Oroszország kész Európával dolgozni

Az orosz elnök szerint energiaválság van.

Kiskutak

Jönnek a védett árak: várható-e olyan Armageddon, mint a bezinárstop idején?

Az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében Magyarországot is elérte a nemzetközi üzemanyagár-robbanás. Ezért a magyar kormány védett árat vezet be mindkét üzemanyagtípus esetében – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány hétfő délutáni rendkívüli ülését követően. A Független Benzinkutak Szövetsége egészen mást javasolt, de vajon hogyan kerülhetők el az ellátási problémák?

Itt van Magyar Péter válasza a kormány új tervére

Itt van Magyar Péter válasza a kormány új tervére

A Tisza Párt elnöke is reagált a védett árra.

Nem kell aggódni az európai olajellátás miatt – üzenték Brüsszelből

Nem kell aggódni az európai olajellátás miatt – üzenték Brüsszelből

Megfelelő készletek vannak minden tagállamban.

Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése: ezt vezeti be a kormány az üzemanyagáraknál

Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése: ezt vezeti be a kormány az üzemanyagáraknál

Jön a védett ár.

Eldöntötték: tényleg ársapkát tesznek az üzemanyagokra Magyarország szomszédjában

Eldöntötték: tényleg ársapkát tesznek az üzemanyagokra Magyarország szomszédjában

Lépnek a horvátok, döntött a kormány.

Itt van, hány helyen vigyáznak az energetikai létesítményekre a kormánydöntés miatt

Itt van, hány helyen vigyáznak az energetikai létesítményekre a kormánydöntés miatt

75 helyszínen védenek létesítményeket.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168