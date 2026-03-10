Elképesztő: csaknem tíz éve nem rukkolt elő ilyen jó adattal az állami hivatal

2026. februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Egy hónap alatt átlagosan 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.

Amint az az alábbi grafikonunkon látható, ennél alacsonyabb az éves infláció utoljára 2016 novemberében volt.

12 hónap alatt, 2025. februárhoz viszonyítva:

Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2 százalékkal csökkent). Ezen belül a

a sütőipari lisztesárué 12,6,

a büféáruké 10,9,

a friss hazai- és déligyümölcsé 10,3,

a jégkrémé és a házon kívüli étkezésé 8,1-8,1 százalékkal nőtt.

Ezzel szemben

a margarin ára 32,3,

a húskonzervé 26,9,

a vaj, vajkrémé 19,8,

a burgonyáé 19,7,

a sertészsiradéké 19,5,

a tejtermékeké (sajt nélkül) 18,8,

a tejé 17,0,

míg a liszté 14,9 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatások 4,2 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 18,8, a külföldi üdülés 18,0, a belföldi üdülés 10,2, a testápolási szolgáltatás 8,5, a járműjavítás és -karbantartás 8,2, míg a sport, múzeumi belépők 8,1 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 5,8 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,5 százalékkal.

A háztartási energiáért 4,2, ezen belül a vezetékes gázért 10,8, az elektromos energiáért 2,3 százalékkal többet kellett fizetni.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,8 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 26,6, a motorkerékpárok 6,6, a szobabútorok és a használt személygépkocsik 5,0-5,0 százalékkal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 5,4 százalékkal drágultak, a járműüzemanyagok ára 11,1 százalékkal mérséklődött.

A maginfláció 2,1 százalék lett.

1 hónap alatt, 2026. januárhoz viszonyítva:

Az élelmiszerek átlagosan 0,1 százalékkal drágultak (a vendéglátási szolgáltatások nélkül stagnáltak). Ezen belül

a friss zöldség 4,0,

az étolaj 2,2,

a párizsi, kolbász és a jégkrém 1,6-1,6, a tartósított gyümölcs 1,2 százalékkal többe,

a sertéshús 3,3,

a baromfihús 2,5,

a csokoládé, kakaó 1,8,

a tojás 1,5,

a vaj, vajkrém 1,3,

a tej 1,2 százalékkal kevesebbe került.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,4 százalékkal nőtt, ezen belül az utazás egyéb távolsági úti céllal 1,7 százalékkal többe, a teherszállítás 4,2 százalékkal kevesebbe került.

A háztartási energiáért átlagosan 1,7 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a távfűtésért 15,7 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 0,7 százalékkal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 1,5 százalékkal.

A járműüzemanyagok ára 0,6 százalékkal nőtt.

A szezon végi kiárusítások következtében a ruházkodási cikkek 1,8 százalékkal kevesebbe kerültek.

A nyugdíjas infláció 1,3 százalék lett.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.