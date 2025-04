Elképesztő licitháború dúlt a becsődölt Tungsram romjaiért

Ritkán tapasztalható licitálás zajlott a 2022-ben becsődölt Tungsram lámpagyártó gépsorára és kiegészítő berendezéseire. A felszámoló március 7-re írta ki a nyilvános árverést és tíz napig lehetett licitálni az elektronikus értékesítési rendszerben. Mintegy 38 millió forintról indult a licitálás az elérhető licitnapló szerint. Az első ajánlatok be is futottak március 7-én, de aztán március 17-ig nagy volt a csend, gyakorlatilag nem történt semmi. Március 17-én reggel beindult a dolog, két anonim licitáló elképesztő tromfolásba kezdett. Valamiért mindkét félnek nagyon kellett a Tungsram lámpagyártó gépsora. Ez azért érdekes, mert a nagy múltú gyár elvileg azért csődölt be, mert olyan lámpákat gyártott, amelyeket már nem lehetett eladni a nemzetközi piacon.

Voltak értékes részei a Tungsramnak

Fotó: MTI

A licitálási szabályok szerint 200 ezer forinttal lehetett emelni a téteket, a két aspiráns pedig így is tett. Március 17-én délelőtt tíz óráig be is futott fejenként 50-50 licit, ezzel eljutottak 57 millió forint környékére, de nem tudták dűlőre vinni a dolgot, ezért folytatták az ádáz küzdelmet a lámpagyártó gépsorért. Délelőtt 11 óráig leadtak még 50-50 ajánlatot, ezzel már 80 millió forintnál tartottak, de egyik fél sem akarta feladni a versenyt. Az árverést végül valamivel 12 óra után zárták le, tehát mintegy négy órán keresztül licitáltak egymásra az ismeretlen vevőjelöltek. Az összesítés szerint 301 darab ajánlat érkezett, tehát 151-150 arányban győzött az egyik fél, aki így 98 millió forintért lehet boldog tulajdonosa a Tungsram lámpagyártó gépsorának és egyéb kiegészítő berendezéseinek.

Ez már a sokadik példa volt arra, hogy a nagy múltú vállalat ugyan becsődölt, de azért bőven voltak olyan részei, amelyekért ezek szerint érdemes százmilliókat, milliárdokat kifizetni. A felszámoló 2023. augusztus közepén írt ki árverést egy 1,8 milliárd forintos Tungsram-csomag elemeire:

az egyik leánycégben lévő 67 százalékos üzletrész (1,18 milliárd forint),

a kisvárdai gyár (637 millió forint),

301 darab ipari gép (46 millió forint).

Ekkor nem alakult ki hatalmas licitálási verseny. Mindössze egyetlen 1,8 milliárd forintos ajánlat érkezett be, ezzel pedig az ismeretlen vásárló kényelmesen meg is nyerte az árverést. 2022 novemberében dőlt el véglegesen, hogy sikertelen volt a Tungsram csődeljárási tárgyalása a hitelezőkkel, ezért felszámolás alá került a cég. Persze már előtte is lehetett sejteni, hogy hamarosan vége a dalnak, hiszen Jörg Bauer elnök-vezérigazgató 2022. április 27-én jelentette be, hogy 1600 főt leépítenek. A rossz hírek közlésével Jörg Bauer illedelmesen kivárta az országgyűlési választásokat. Hatalmas cég volt, de szügyig eladósodott, és 2021-ben 70,6 milliárd forintos forgalom mellett 6,5 milliárd lett a vesztesége.

A Tungsramhoz kapcsolódó érdekes szál még, hogy a MOL tulajdonába került Újpest FC a tervek szerint 2027-ben már az új stadionjában szeretne játszani. Ratatics Péter, az Újpest FC labdarúgócsapatának elnöke többek között arról beszélt az M4 Sportnak adott interjúban december végén, hogy öt helyszínt néztek meg Újpesten belül. Számára a legideálisabb a Fóti úti régi Tungsram-gyár területe lenne, erről tárgyalnak is, ám még nincs megállapodás, ezért türelmet kért. Azóta nincs új információ az ügyben.