Elképesztő, mennyit drágultak a lakások Magyarországon

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Megdöbbentő ábrát osztott meg vasárnap délelőtt a Vakmajon Facebook-oldal. Az Eurostat adatai alapján 2015-höz képest messze az egész európai gazdasági térségben Magyarországon drágultak a legnagyobb mértékben a lakások.

2025 második negyedévében a lakóingatlanok árai a 2015-ös árak 399 százalékán álltak, míg a második helyezett Horvátországban is csak 262 százalék volt a növekedés. A sor végén Ciprus található, mindössze 116 százalékos drágulással.

Tegyük hozzá, hogy ezek az adatok még az Otthon Start hitelprogram előtti állapotot mutatja.

Megvan David Pressman utóda – magyar gyökerekkel rendelkező ortodox zsidó üzletembert választott Trump

Idősotthonokon gazdagodott meg, most diplomata lesz belőle.

Az igazság pillanatai jönnek Orbán Viktorék számára

Az igazság pillanatai jönnek Orbán Viktorék számára

Hétfőtől fontos számokat ismerhetünk meg.

Ment a lecsóba Trump kérése – Ez Viszont Privát

A héten ismertté váltak a kormány és a Tisza Párt egyaránt 5-5 pontból álló azon kérdései, amelyekre várják a választópolgárok reakcióit. Az Ez Viszont Privát legújabb adásában ezek mentén beszélgetett Csabai Károly főszerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Imre Lőrinc újságíró. Például az édesanyák és a fiatalok adómentességéről, a társasági adóról, valamint arról, hogy Magyar Péter már az egymilliárd forint feletti vagyonokat is megadóztatná. 

Több száz millióval bővült a Széchenyi Mikrohitel MAX+

Több száz millióval bővült a Széchenyi Mikrohitel MAX+

Jelentősen bővültek a Széchenyi Mikrohitel MAX+ lehetőségei a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) szerint.

Orbán Viktor

Orbán Viktor az Mfornak: nem módosít a kormány a növekedési terveken

A magyar miniszterelnököt arról kérdeztük a mai rendkívüli sajtótájékoztatóján, hogy változtat-e a kormány az idei növekedési prognózisán.

3 százalékos hitelt vehetnek fel a kkv-k is – itt van Orbán Viktor óriási bejelentése

Szokatlan időben, szombatra hirdette meg a Miniszterelnöki Kabinetiroda azt a sajtótájékoztatót, amelyet Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Nagy Elekkel tartott.

Brutális üzemanyagárak: tovább tart a riogatás

Brutális üzemanyagárak: tovább tart a riogatás

Az üzemanyagárak továbbra is nyomottak, köszönhetően az alacsony olajáraknak. A kormányzat azonban 1000 forintos árakkal riogat, ami az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint vagy a hozzá nem értésből fakad, vagy szándékos csúsztatás. Az igazság az, hogy az árakban maximum 30-40 forintos különbséget jelentene, ha nem jönne orosz olaj.

Varga Mihály meggyőzhette Orbán Viktort: fontos lett a forint a gazdaságpolitikának

Varga Mihály meggyőzhette Orbán Viktort: fontos lett a forint a választások előtt

A 2026-os választásokig kitarthat a forint lendülete, 400 fölötti eurót egy ideig nem fogunk látni – hangzott el a lapcsoportunk, a Klasszis Média által szervezett Klasszis Befektetői Klubon. A globális piacokon eközben az Egyesült Államok vámpolitikája gerjeszti a legtöbb feszültséget, de ehhez a befektetők már kezdenek hozzászokni. Egyre inkább a sztorikat, és nem a volatilitást érdemes megvenni.

Magyar Péter szavazói egyre élesebben utasítják el az orosz energiát

Magyar Péter szavazói egyre élesebben utasítják el az orosz energiát

Pártpolitikai kérdésnek tűnik az energiafüggés.

Ezért érdemes szombatig várni a tankolással

Ezért érdemes szombatig várni a tankolással

A benzin nagykerára 3, a gázolajé 4 forinttal csökken, a kiskereskedelmi árak már pénteken csökkenésnek indultak.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

