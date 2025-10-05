Elképesztő, mennyit drágultak a lakások Magyarországon

Megdöbbentő ábrát osztott meg vasárnap délelőtt a Vakmajon Facebook-oldal. Az Eurostat adatai alapján 2015-höz képest messze az egész európai gazdasági térségben Magyarországon drágultak a legnagyobb mértékben a lakások.

2025 második negyedévében a lakóingatlanok árai a 2015-ös árak 399 százalékán álltak, míg a második helyezett Horvátországban is csak 262 százalék volt a növekedés. A sor végén Ciprus található, mindössze 116 százalékos drágulással.

Tegyük hozzá, hogy ezek az adatok még az Otthon Start hitelprogram előtti állapotot mutatja.