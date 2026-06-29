Elképesztő módon javul a magyar gazdaság helyzete

Meglepő adatot közölt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a friss Inflációs jelentésben. Márciusban még 3,8 százalékos átlagos inflációval számoltak 2026-ra, júniusban már csupán 1,8 százalékossal. Nemcsak a pénzromlás ütemével kapcsolatos előrejelzés javult, hanem a GDP-vel kapcsolatos prognózis is jobb lett. A korábbi 1,7 százalék helyett 2 százalékos növekedést vár a jegybank az idei évre.

A háttérben olyan folyamatok állnak, mint az energiárak csökkenése, ami a Hormuzi-szoros újranyitásának köszönhető. Szintén mérsékli az inflációt a forint erősödése, de az is jó hatással van rá, hogy a lakosság inflációs várakozásai is csökkentek a legutóbbi áprilisi felmérés szerint.

Az MNB a 2027-es inflációs várakozását is csökkentette: három hónapja még 3,7 százalékkal kalkulált, most már csak 2,3 százalékkal, de a GDP-előrejelzés maradt 3 százalékos.

Az idei évre kockázatot jelent a mezőgazdasági termékek árának alakulása és a szokatlan meleg, az aszály miatt drágulás jöhet. Bár a jelentés megjegyzi, hogy Európában nincs mindenhol akkora szárazság, mint Magyarországon, és ez kordában tarthatja az árakat is.

A teljes beszélgetést itt hallgathatják meg. A műsorvezető M. Szűcs Péter.

Böngészője nem támogatja az audiolejátszót.