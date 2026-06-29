2p
Makró árrésstop GDP Infláció Trend FM MNB Felügyelet (korábban PSZÁF)

Elképesztő módon javul a magyar gazdaság helyzete

mfor.hu

Az MNB friss inflációs jelentése szerint szívfájdalom nélkül ki lehetne vezetni az árrésstopokat, az infláció alacsonyabb lesz a vártnál, a gazdaság gyorsabban bővül majd, és a lakosság is derűlátóbb, mint korábban – erről beszélt Herman Bernadett, az Mfor vezető szerkesztője a Trend FM hétfői adásában. 

Meglepő adatot közölt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a friss Inflációs jelentésben. Márciusban még 3,8 százalékos átlagos inflációval számoltak 2026-ra, júniusban már csupán 1,8 százalékossal. Nemcsak a pénzromlás ütemével kapcsolatos előrejelzés javult, hanem a GDP-vel kapcsolatos prognózis is jobb lett. A korábbi 1,7 százalék helyett 2 százalékos növekedést vár a jegybank az idei évre.  

A háttérben olyan folyamatok állnak, mint az energiárak csökkenése, ami a Hormuzi-szoros újranyitásának köszönhető. Szintén mérsékli az inflációt a forint erősödése, de az is jó hatással van rá, hogy a lakosság inflációs várakozásai is csökkentek a legutóbbi áprilisi felmérés szerint. 

Az MNB a 2027-es inflációs várakozását is csökkentette: három hónapja még 3,7 százalékkal kalkulált, most már csak 2,3 százalékkal, de a GDP-előrejelzés maradt 3 százalékos. 

Az idei évre kockázatot jelent a mezőgazdasági termékek árának alakulása és a szokatlan meleg, az aszály miatt drágulás jöhet. Bár a jelentés megjegyzi, hogy Európában nincs mindenhol akkora szárazság, mint Magyarországon, és ez kordában tarthatja az árakat is. 

A teljes beszélgetést itt hallgathatják meg. A műsorvezető M. Szűcs Péter.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Elmarad a gazdasági csoda a foci-vb-n?

Elmarad a gazdasági csoda a foci-vb-n?

Árnyaltabban alakul a fociturizmus, mint várták.

Tisztítótűz: Mészáros Lőrinc közpénzből felújított szállodáit is vizsgálhatják

A Magyar Péter kormányfő által bejelentett Tisztítótűz műveletnek a Kisfaludy-pályázat százmilliárdjainak az átnézése is része lesz. A pályázatok legnagyobb nyertese Mészáros Lőrinc cége volt.

Mit együnk és igyunk kánikulában?

Vigyázzunk a túlevéssel, az alkohollal.

Pikáns párosításokkal kezdődik az egyenes kieséses szakasz a foci vb-n

Pikáns párosításokkal kezdődik az egyenes kieséses szakasz a foci vb-n

Kialakult a legjobb 32 mezőnye, búcsúzik Csehország, Skócia, Törökország, Irán és Uruguay csapata is. Bellingham remekelt, Petar Sučić óriási gólt lőtt, Messi pedig növelte előnyét a góllövőlista élén.

Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója

Az Orbán-kormány bankadójának hatása: közel 3 millió magyarnak lett külföldi bankszámlája – mondja az Erste vezére

Jelasity Radován a június 25-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live jubileumi, 100. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Vitézy Dávid elárulta: kezdeményezték a Budapest–Belgrád vasút beruházásával kapcsolatos titkosítás feloldását

Vitézy Dávid elárulta: kezdeményezték a Budapest–Belgrád vasút beruházásával kapcsolatos titkosítás feloldását

Hivatalosan is elindult a folyamat.

Villámgyors mesterhármast rúgott a Budapesten BL-t nyerő csatár

Villámgyors mesterhármast rúgott a Budapesten BL-t nyerő csatár

Eredmények a foci vb-ről.

Üzemanyagok: nem kell megvédeni a magyarokat

Jó híreket kapnak az autósok: zuhannak az árak a kutakon

Az elmúlt napokban kivezették a hatósági árakat, így immár piaci árakon tankolhatnak a magyar autósok. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint a nemzetközi folyamatok alapján további árcsökkenés jöhet, így nem kell majd megvédeni a fogyasztókat az esetleges áremelkedéstől.

Karnyújtásnyira a GTA VI, ez is kasszasiker lesz?

A Grand Theft Auto 6, a világ egyik legjobban várt játéka, amely már most is hatalmas érdeklődést váltott ki. A legendás sorozat új része hosszú évek fejlesztése után már előrendelhető, a megjelenés november 19-e.

Mészáros Lőrinc kempingezős cége behúzott egy zsíros közbeszerzést

Mészáros Lőrinc kempingezős cége behúzott egy zsíros közbeszerzést

10 évig üzemeltethetik majd a kaposvári Deseda kempinget.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG