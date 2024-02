Elképesztő számok, a holdra szállás óta nem történt ilyen

Túlzás nélkül állítható, hogy a Super Bowl LVIII egy generáció legnézettebb televíziós adása volt. Maga a mérkőzés is olyan volt, mint egy thriller, hiszen a rendes játékidőben döntetlen lett, és csak a hosszabbítás utolsó másodpercében dőlt el. A Kansas City Chiefs így végül legyőzte a San Francisco 49ers együttesét. A mérkőzés átlagosan 123,4 millió nézőt ért el – közölte hétfőn a CBS, megdöntve minden korábbi Super Bowl nézettségi rekordját.

A várva várt idei Las Vegas-i összecsapás egyébként nem egy ősrégi, hanem a tavalyi döntő nézőcsúcsát döntötte meg, akkor is a Chiefs jutott a Super Bowlba, és a Philadelphia Eagles ellen nyertek. Igaz, jóval alacsonyabb nézettséget hozott az a meccs, hiszen az átlagos nézettség 115 millió volt. Az idei, Super Bowl LVIII közönsége akkora volt, ami már megközelítette minden idők legnézettebb televíziós adását, 1969-ben a becslések szerint 125-150 millió néző nézte az Apollo 11 holdra szállását.

Érdekesség, hogy a nézői igényekhez alkalmazkodva az idei jogokat a kezében tartó CBS igyekezett többféle platformon is jelen lenni a meccsel, hiszen a Paramount+ streaming platformon is sugározták, miközben a spanyolajkúak az Univision csatornán nézhették, de volt a Nickelodeonon egy gyerekközpontú tévéadás is.

A mostani csúcs persze nem volt előzmény nélküli, hiszen a főcsoportok döntői is kimagasló nézettséget hoztak. A Fox-on rendezett NFC-bajnoki meccset átlagosan 56 millióan követték, míg az AFC-döntőt átlagosan 55 millióan a CBS-en.

A Super Bowl elképesztő közönsége mögött a szakértők több tényező összefonódását említették. Az egyik, hogy kifejezetten kiélezett és végig izgalmas volt a meccs, amely a döntők során nem jellemző hosszabbítást hozott.

Taylor Swift sok női nézőt hozott. Forrás: YouTube

A másik fontos ok pedig, hogy a nézőtéren ismét ott volt napjaink elsőszámú amerikai sztárja, Taylor Swift. Az énekesnő a Chiefs kiválóságának, Travis Kelcenek a párja, és románcuk az utóbbi időszakban óriási publicitást kapott. Taylor Swift pedig olyan közönséget vonzott a nézők táborába, akik nem feltétlenül NFL-rajongók, hiszen neki köszönhetően nőtt a fiatal és a női nézők száma. Igaz, az elemzők szerint ez egy win-win szituáció, hiszen az NFL új célcsoporthoz jut el, miközben Swift a középkorúak és a férfiak között növelte ezáltal a népszerűségét.