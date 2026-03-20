Elképesztő szinten a benzin és a gázolaj piaci ára

Szombaton tovább emelkedik a benzin és a gázolaj piaci ára: előbbi bruttó 9 forinttal, utóbbi pedig bruttó 19 forinttal – írja a Holtankoljak.hu.

A piaci árak már pénteken is jóval magasabbak, mint a hét elején. Március 20-án egy liter 95-ös benzint átlagosan 670 forintért, egy liter gázolajat pedig 727 forintért tanholhat, aki otthon felejti a magyar forgalmi engedélyét, vagy nem rendelkezik ilyennel. Magyar forgalmival a benzin rögzített hatósági ára 595 forint, a gázolajé pedig 615 forint.

Február 3-án a 95-ös benzin átlagára 551 forint, a gázolajé pedig 568 forint volt a kutakon – ez azt jelenti, hogy az elmúlt másfél hónapban a benziné 119, a gázolajé pedig 159 forinttal emelkedett.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>