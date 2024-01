Elkerekedett szemmel nézzük, mi történti az ipari termelői árakkal

2023 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 6,6 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbihoz képest – írja péntek reggeli tájékoztatásában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A szervezet részletezi is, hogy a belföldi értékesítés árai 1,9, az exportértékesítéséi 8,9 százalékkal csökkentek. Hozzáfűzik, az ipari termelői árak alakulásában a forint euróval szembeni, egy év alatt történt erősödése is szerepet játszott. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,7, az exportértékesítési árak 0,9 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak is összességében 0,8 százalékkal csökkentek – áll a KSH tájékoztatásában.

2023 novemberében a 2022. novemberihez képest:

A belföldi értékesítés árai átlagosan 1,9 százalékkal alacsonyabbak voltak, ezen belül a 65 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,6, a 30 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,6 százalékos volt a csökkenés. Az élelmiszeripar értékesítési árai 2,3 százalékkal mérséklődtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,8 százalékkal alacsonyabbak voltak, a beruházási javakat gyártókban 3,1, a fogyasztási cikkeket gyártókban 2,1 százalékkal nőttek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 8,9 százalékkal csökkentek, ezen belül a 90 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,8, a 9,8 százalékos súlyú energiaiparban 46,2 százalékkal voltak alacsonyabbak az árak.

2023. január–novemberben az azt megelőző év első tizenegy hónapjához viszonyítva a belföldi értékesítés árai 28,0 százalékkal nőttek, az exportértékesítéséi nem változtak, így az ipari termelői árak összességében 9,2 százalékkal voltak magasabbak – zárul a KSH közleménye.