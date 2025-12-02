3p
Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás? Erről is kérdezzük Bokros Lajost a Klasszis Klub Live-ban

A Horn-kormány 1995-96 közötti pénzügyminisztere december 10-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

A december 10-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Az egyik tagadja, a másikról azt állítják, hogy megteszi. A jövő évi választások utáni megszorításokról van szó, amelyet a magyar gazdaság mostani állapotát látva egy sor közgazdász elkerülhetetlennek tart, bárki is kerüljön hatalomra.

Csakhogy a 2010 óta regnáló Orbán-kormány szótárából a megszorítás kifejezés hiányzik. Helyette kiigazítást szoktak használni, ha a központi költségvetés helyzete szükségessé tesz bizonyos népszerűtlen intézkedéseket. A bevételi oldalon mondjuk adó- vagy járulékemeléseket, különadókat, illetve extraterheket, a kiadási oldalon pedig az állami költekezés visszafogását, például a folyamatban lévő beruházások felfüggesztését, a még csak tervben lévőknek meg az elhalasztását.

A velük szembenálló politikai erők általuk feltételezett törekvéseivel szemben már nem ennyire finnyásak a kormánypártok. A Tisza gazdaságpolitikai elképzeléseit gondolkodás nélkül minősítik a megszorító jelzőkkel. Az adóemelések, a nyugdíjak csökkentése kétségtelenül kimerítik e fogalmat – apró szépséghiba, hogy mindezeket csak a kormánypárti média állítja, élén az Index-szel, amely már két alkalommal is közzétett „megbízható forrásból származó” titkos Tisza-programot. Bár az első után a fő ellenzéki erő által indított sajtóhelyreigazítási perben kimondta a bíróság, hogy kitaláció az egész, ez nem tartotta vissza az újságot attól, hogy kvázi visszaesőként egy újabb állítólagos Tisza-programmal álljon elő. Köztük a már most is európai uniós rekorder 27 százalékos áfa 32-re emelésével. Ezt az „értesülést” is az utolsó betűig szemenszedett hazugságnak nevezte a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter.

Bokros Lajos december 10-én, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Bokros Lajos december 10-én, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Fotó: YouTube

Ennek ellenére maradtak az adóemeléses kormányzati szlogenek. Olyannyira, hogy azok az újabb nemzeti konzultációs kérdőívbe is bekerültek. Arról már egy szó sem esik, hogy adót eddig csak az Orbán-kormány emelt, méghozzá a bankok állítólagos extraprofitja után kivetettet, ami ugye azért tekinthető megszorításnak, mivel terheiket a pénzügyi szektor tagjai kénytelenek az ügyfeleikre áthárítani.

Ehelyett a Tisza Párt minden idők legnagyobb, 1300 milliárd forintos megszorító intézkedéseiről beszélnek, mint amely csak az 1995 márciusában bejelentett Bokros-csomaghoz hasonlítható.

Alighanem a legkézenfekvőbb, ha magát a névadót kérdezzük meg erről, Bokros Lajost, a Horn-kormány 1995-96 közötti pénzügyminiszterét a Klasszis Klub Live következő adásában. Amelyben azonban szokás szerint ezúttal sem csak mi, hanem olvasóink, illetve nézőink is kérdezhetnek.

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben december 10-én, szerdán 15:30-kor.

