Elkészült a magyar bankok legfontosabb bizonyítványa

A magyar bankrendszer továbbra is stabil, sokkellenálló-képessége erős, ugyanakkor a tavalyi kiemelkedő jövedelmezőség után a profitja 2024-ben csökkenni fog - mondta Dancsik Bálint főosztályvezető a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzügyi stabilitási jelentésének keddi online bemutatásán.

Elég stabil a bankrendszer

Fotó: MTI A tavalyi kiemelkedő jövedelmezőség oka elsősorban a magas kamatkörnyezet és a növekvő nettó kamatjövedelem volt, valamint egyszeri tételek is hozzájárultak. Ez a profit ugyanakkor nem fenntartható, csökkenéséhez a monetáris kondíciók normalizálódásán túl a hitelkockázatok növekedése és a kamatokat érintő kormányzati intézkedések, valamint egyes banki vállalások is hozzájárulhatnak - ismertette.

A jegybank értékelése alapján a bankrendszer likviditása bőséges szintről tovább emelkedett, tőkehelyzete a 2024-ben hatályos pufferkövetelményeket figyelembe véve is megfelelő. A nem teljesítő hitelek aránya alacsony, az elmúlt egy évben a vállalati szegmensben stagnált, a háztartási szegmensben jelentősen csökkent, a portfólióminőség összességében megfelelő. A háztartási hiteldinamika 2023-ban, a vállalati 2024 elején érhette el mélypontját, de a hiteldinamika idén is egyszámjegyű maradhat mindkét szegmensben.

Az elvégzett stressztesztek alapján a hazai hitelintézeti szektor súlyos, nagyon kis valószínűséggel bekövetkező sokk esetén is teljesítené a likviditásra és a tőkemegfelelésre vonatkozó szabályozói előírásokat - jelezte az MNB főosztályvezetője.

Dancsik Bálint közölte: A hitelkockázatok növekedése több szegmensben is valószínűsíthető. A háztartási jelzáloghitel-kamatstop jövője bizonytalan, kivezetése ugyanakkor csak az érintett adósok szűk körénél okozhat jelentősebb törlesztőrészlet-növekedést. Kockázatot jelenthet a támogatott hitelprogramok keretében megvalósuló, családtámogatásokhoz kapcsolódó gyermekvállalási feltételek nem teljesülése is, a 2019 második felében babaváró hitelt felvevő adósok negyedének nem volt még gyermeke 2023 közepén. A globális trendekkel összhangban a hazai kereskedelmiingatlan-hitelezéssel kapcsolatos kockázatok is kiemelt figyelmet érdemelnek a jelentés szerint. Tavaly az ezekkel az ingatlanokkal fedezett projekthitel-állományon belül magas volt a banki értékelések alapján növekvő értékű fedezetek aránya, ami a piaci folyamatokkal ellentétes tendenciát jelent, ezért fontos, hogy a hitelintézetek szorosan nyomon kövessék a fedezetbe vont ingatlanok értékének alakulását. (MTI)