Elkészültek a látványtervek: csilli-villi lesz Mészáros Lőrinc szuperbankja

Felemás jövőt jósol a magyar iparnak egy friss statisztika

A korábbi október havi értékekkel összevetve az idei októberi Beszerzési Menedzser Index alacsonyabb, mint a hosszú távú e havi átlag és az előző három év e havi értékeinek átlagát is alulmúlja. A felmérésben vizsgált részindexek többnyire emelkedtek, az emelkedés mértéke két esetben egy meghaladta a tíz százalékpontot is. A részindexek többnyire továbbra is recessziós tartományban állnak. A foglalkoztatottság index 1,3 százalékponttal alacsonyabb ebben a hónapban, értéke e hónapban zsugorodást jelez. Az elmúlt időszakban 50,0 pont körül mozgott az index, ami ebben a hónapban visszaesett.