Elkezdhet költekezni a kormány

A keret lehetőséget teremt arra, hogy 2026-ban olyan célzott többletkiadásokra is sor kerüljön, amelyeket a jelenleg hatályos költségvetési törvény még nem tartalmaz.

Kitérnek arra is, hogy „mivel a Védelmi tartalék megnevezésnél a Gazdaságfejlesztési Keret megnevezés jobban kifejezi a kormányzati szándékot, a kormány a törvényben foglalt hatáskörével élve névváltoztatást hajt végre, s az így létrehozott Gazdaságfejlesztési Keretet aktiválja”

Az NGM tájékoztatása arról is szól, hogy „a gazdaság fejlesztése érdekében kihasználja az így keletkező mozgásteret”. Ez már sejthető volt, hiszen a nemrégiben elfogadott 2026-os költségvetés tartalmazott egy ilyen kiadási sort, Védelmi tartalék néven – jegyzi meg a cikk.

Erre ugyanakkor meg is van a lehetősége az Európai Bizottság jóváhagyásával, a mentesítési záradékon keresztül.

A kormány az uniós költségvetési szabályrendszer lehetőségét kihasználva megnyitja a Gazdaságfejlesztési Keretet címmel jelent meg csütörtökön a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye, amely arról szól, hogy 2026-ban célzott többletkiadásokra költ a költségvetésből, az EU által elfogadott országspecifikus mentesítési záradék élesítésével – számolt be róla a Portfolió.

