Ellentét a magyar pénztárcákban

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára optimista kommentárt fűzött a béradatokhoz. A politikus úgy látja, hogy a dinamikus reálbéremelkedés hatására láthatóan kezd visszaállni a lakosság bizalma. Ezt tükrözi a kiskereskedelmi forgalom bővülése, a lakossági hitelezés élénkülése, a lakás- és autópiac felfutása, valamint az, hogy a hazai turizmus 2024-ben újabb rekordévet zárt. Közölte, az előző évhez hasonlóan 2025-ben is dinamikus reálbérnövekedés várható, ezt az emelkedést szerinte támogatják majd a kormány gazdaságélénkítő lépései.

A kisebb reálbérnövekedésben a kevésbé feszes munkaerőpiac is szerepet játszik: a feldolgozóipar alacsonyabb kereslete jelentősen mérsékli a munkaerőhiányt. A bérek reálértékének érdemi növekedése egyaránt fontos a gazdasági növekedés szempontjából, valamint a munkaerő itthon tartása miatt. Az idei magyar minimálbéremelés mértéke belesimul a régiós átlagba, ám a garantált bérminimum ennél jelentősebb szereppel bír az átlagbérek növekedése szempontjából, így annak érdemi emelése is elengedhetetlen – tette hozzá Regős Gábor.

Összességében az ING-s prognózis 9-10 százalékos átlagbér-emelkedés mellett legalább 5,1 százalékos inflációval számol, vagyis az év egészében így nagyjából 4 százalékos lehet a reálbér-növekedés üteme. Bár ez még mindig valamivel a historikus átlag felett alakulhat, már közel sem olyan erős, mint az elmúlt évben. Így sokkal fontosabb kérdés a közgazdász szerint, hogy a felhalmozott megtakarítások megjelennek-e a reálgazdaságban fogyasztás formájában, és hogy a kormányzati intézkedések utat találnak-e a reálgazdaságba vagy végül az emelkedő infláció miatt ezek is csak a megtakarítási hajlandóságot erősítik majd.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakértője is azt írta az értékelésében, hogy a bérdinamika decemberi lassulása nem meglepő és előre számítani lehetett rá, hiszen ez egy bázishatás eredménye: a 2024-es minimálbéremelést előrehozták 2023 decemberére, így a korábban megemelt bérek itt magas bázist jelentettek a mostani adat szempontjából. Ugyanakkor a lassulás mértéke a vártnál kisebb, így a mai adat kellemes meglepetésként értelmezhető. Figyelembe véve a 4,6 százalékos decemberi éves inflációt, ez reálértéken 6,1 százalékos növekedést jelent, azaz a növekvő infláció és a bázishatás ellenére még mindig emelkedni tudott a keresetek vásárlóereje. Az előrehozott minimálbéremelés a vállalkozásoknál jelent meg inkább, itt lassult a béremelkedés 11,3-ról 9,5 százalékra, míg a költségvetési szférában 13,9-ról 17,2 százalékra gyorsult – ez tudta kompenzálni a vállalkozások lassabb béremelkedését.

A szakember szerint az állami szférában látható drasztikus – 17 százalékos – bérnövekedés egyértelműen az oktatás területéhez köthető, ahol 28,5 százalékos emelkedés történt. Tavaly decemberben itt ugyanis minden tankerületi központban kaptak a pedagógusok év végi juttatást, amire 2012 óta most először volt példa.

A jó hír, hogy emelkedtek az fizetések a múlt év decemberében és 2024 egészében is. A bruttó átlagkeresetek 11 százalékkal, közel 728 ezer forintra nőttek decemberben. A kedvezmények nélküli nettók hasonló mértékben, majdnem 484 ezer forintra emelkedtek. A múlt év egészében az átlagos bruttó és nettó fizetés egyaránt 13,2 százalékkal nőtt, így az előbbi megközelítette a 647 ezer forintot, utóbbi pedig több mint 445 ezer forint volt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!