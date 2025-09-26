Ellepték a németek és lengyelek Budapestet

A budapesti tömegrendezvények alaposan felpörgették a turizmust augusztusban, szűrhető le a KSH adataiból. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. Nem a magyaroknak köszönhető a fellendülés: A belföldi vendégek száma 1 százalékkal több, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1 százalékkal kevesebb volt az előző év azonos havinál. Ellenben a külföldiek a nyár legforróbb hónapjában is szép számban döntöttek úgy, hogy nem valamelyik tengerhez, hanem Magyarországra, leginkább Budapestre utaznak. Ez pedig vélhetően a nagy augusztusi rendezvényeknek köszönhető. A külföldi vendégek száma 10, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A főváros szálláshelyei egészen pazar számokat produkáltak: 1,6 millió külföldi vendégéjszakát regisztráltak, ami közel lehet minden idők rekordjához.

A rajongóknak aludni is kellett valahol

Fotó: MTI

Két nagy rendezvény is volt Budapesten, ami vonzotta a külföldieket. Lando Norris nyerte meg a jubileumi 40. Magyar Nagydíjat augusztus elején, amelyet a négy nap alatt összesen 300 ezer ember követett a helyszínen élőben. A beszámolók szerint piros-fehér-zöldben pompázott a vadonatúj főlelátó. A története legnagyobb változásán áteső Hungaroringre szinte rá sem lehetett ismerni. A másik nagy esemény pedig természetesen a Sziget fesztivál volt.

Megfordult az eddigi tendencia. A pár éve csökkenő összlétszám idén már növekedésnek indult. Ha nem is hétmérföldes csizmában, de biztató irányban, mintegy 5 százalékkal léptük túl a tavalyi számot, így az idei összlátogatószám 416 ezer volt a hat nap alatt. Erősen indult a Sziget, az első két nap közel állt a telt házhoz, de a hétvége is sok látogatót vonzott

- közölték a szervezők. Az autóverseny és a zenei fesztivál fellépői is főleg a külföldieket vonzották, a magyarok többségének túl drágák a jegyek.

Lengyel barátok

A KSH számai szerint idén augusztusban kiemelkedően sok lengyel éjszakázott Magyarországon: a tavalyi 381 ezerről ezerről 445 ezerre ugrott a szám. Lengyelország mellett Németország a másik legnagyobb küldő ország, a német turisták idén közel 513 ezer éjszakáért fizettel valamelyik szálláshelyen. A lengyeleken és a németeken kívül még számos más országból is többen jöttek, mint tavaly augusztusban: csehek, románok, angolok, franciák, spanyolok, osztrákok, amerikaiak és az Ázsiából érkezők is hozzájárultak a növekedéshez.

A nyár egészét tekintve is a külföldi forgalmat kell kiemelni, a vendégek száma 7,7, a vendégéjszakáké 5,0 százalékkal nőtt körükben. Ebben továbbra is hazánk kedvező árfekvése és turisztikai vonzereje játszik jelentős szerepet, miközben a különböző rendezvények is rengeteg külföldi vendéget vonzanak

- reagált a KSH számaira Molnár Dániel.

Az MGFÜ közgazdásza szerint a belföldi vendégek száma ezzel szemben csak 1,0 százalékkal nőtt, míg az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,0 százalékkal csökkent. A nyár egészét tekintve is hasonló trend rajzolódik ki, a vendégek száma 0,6 százalékkal nőtt, a vendégéjszakáké pedig 0,6 százalékkal visszaesett. A belföldi forgalom esetében a javuló jövedelmi helyzet, a reálbérek emelkedése pozitívan hat az utazási kedvre, ugyanakkor szerinte sokak esetében ez külföldi nyaralásban csapódik le. Felhívta a figyelmet: a Balaton esetében is kettőséget láthatunk, a külföldi vendégek a nyár folyamán 5,9 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el, mint tavaly, miközben a belföldi turisták körében kevéssé volt népszerű célpont: 1,6 millióról 50 ezerrel csökkent a fizetett alvások száma.

A szépen csengő számok ellenére Molnár Dániel elárulta: a turizmus ágazatban jelentős kiaknázatlan potenciálok rejlenek, a hazánkéhoz hasonló földrajzi adottságokkal bíró Csehországban például közel 60 százalékkal magasabb a lakosságarányos vendégéjszakaszám. Ez azt mutatja az elemző szerint, hogy van még tér a hazai turizmus bővülése előtt – azonban észben kell tartani a cseh főváros tömegturizmus okozta problémáit is.

A rengeteg külföldi sok pénzt hagyott itt. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 160,9 milliárd forint volt, folyó áron 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Míg a magyarok gyakran vették elő a Széchenyi-pihenőkártyát: az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 3,5 százalékkal többet, mintegy 7,6 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.