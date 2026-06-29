Elmarad a gazdasági csoda a foci-vb-n?

A kieséses meccsek nyitányaként összegzést készített a Turizmus Online a tornán eddig tapasztalható tendenciákról. Ebből több érdekesség is kiderült:

Mennyi időre érkeznek a szurkolók?

Az eddigi adatok és turisztikai beszámolók alapján három fő csoport rajzolódik ki:

3–5 napos utak: ez a leggyakoribb. A szurkolók egy vagy két mérkőzésre érkeznek, majd továbbutaznak vagy hazarepülnek.

7–10 napos körutak: főként európai és dél-amerikai drukkerek választják, akik több várost is felkeresnek.

2–3 hetes tartózkodás: inkább azokra jellemző, akik csapatukat a kieséses szakaszig követik.

A három ország közötti nagy távolságok miatt jóval kevesebben vállalják be a teljes torna végigutazását, mint például Katarban vagy Németországban.

Ezt hozza a turizmusban a foci-vb

Fotó: Pixabay

Mely városok a legnépszerűbbek?

A legtöbb nemzetközi látogatót jelenleg ezek a városok vonzzák:

New York/New Jersey – a döntő helyszíne, kiemelkedő nemzetközi forgalommal

Miami – latin-amerikai szurkolók egyik központja

Dallas – sok mérkőzés és kiváló közlekedési kapcsolatok

Houston – különösen népszerű a dél-amerikai csapatok mérkőzésein

Mexico City – továbbra is ikonikus vb-helyszín

Toronto és Vancouver – Kanada fő úti céljai

A keresési és foglalási adatok szerint Miami, Dallas, New York és Houston számítanak a legforgalmasabb amerikai desztinációknak. Érdekesség, hogy a San Francisco Bay Area-t a torna előtt sokan kevésbé izgalmas helyszínnek tartották, ehhez képest szinte minden mérkőzés telt házas lett, a városban pedig meglepően laza fesztiválhangulat alakult ki.

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Mi történik a szálláshelypiacon?

Ez az egyik legérdekesebb fejlemény. A torna előtt sokan extrém drágulásra számítottak, de a valóság ennél sokkal vegyesebb lett.

A mérkőzések napjain a szállodai árak sok helyen 50–100 százalékkal magasabbak, egyes kiemelt városokban még ennél is többel.

Ugyanakkor több amerikai városban a vártnál gyengébb kereslet miatt számos hotel kénytelen volt árat csökkenteni.

Az Airbnb és más rövid távú lakáskiadók sok esetben jobban teljesítenek, mint a hagyományos szállodák.

A portál kiemelte, az első hetek alapján a vb inkább elosztott turizmust generál, mint egyetlen városra koncentrálódó tömeget. A szurkolók gyakran egy mérkőzést városnézéssel, nemzeti parkokkal vagy tengerparti pihenéssel kötnek össze, ezért a rendező városok mellett a környező turisztikai régiók is profitálnak.

A helyi turisztikai szakma ugyanakkor azt is látja, hogy az előzetesen várt gazdasági fellendülés nem minden városban valósult meg egyformán: míg Miami, Houston vagy New York kiemelkedően teljesít, addig több amerikai rendező városban visszafogottabb a szállodai kereslet, részben a magas árak, a vízumügyintézés és a jelentős utazási költségek miatt.