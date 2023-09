Elmérgesedhet a magyar és az ázsiai munkások viszonya

Az elmúlt években újabb vendégmunkás-hullám alakult ki Magyarországon. Először a szerb és az ukrán munkavállalók jöttek, de nekik nem vonzó a magyar munkaerőpiac. Így sokan továbbálltak. Az újabb hullám az Ázsiából érkezőké – idézte a Népszava László Zoltánt, a Vasas Szakszervezet elnökét.

Feszültség alakulhat ki a két oldal között. Fotó: Depositphotos Jelenleg Zalaegerszegen, Sárváron, Pápán, Jászberényben és Győrben vannak a legtöbben. Többnyire határozott időre – kettő, illetve kettő plusz egy évre – veszik fel őket. Ez rövid időnek tűnhet szakszervezeti szempontból, de a hazai foglalkoztatási viszonyok között tartósnak számít, miután a feldolgozóiparban nem ritka a 30-35 százalékos fluktuáció. A közös érdekek alapján több száz tagot sikerült verbuválni a harmadik országokból érkezett munkavállalók közül a szakszervezetbe. A Vasas Szakszervezet alelnöke szerint a magyar munkások többsége nem tart attól, hogy a vendégmunkások elveszik a munkájukat. Ehhez egyelőre kevesen vannak. Később konfliktust eredményezhet, hogy az ázsiaiak többségének egyetlen célja, hogy minél többet keressenek. Így extrém mennyiségű túlórát vállalnak, nem számít a hétvége és az ünnepnap sem.

A magyar munkavállaló azonban élni is szeretne a munka mellett. Ezért az ázsiai cégek középvezetői között erősödik az a nézet, hogy „a magyar munkavállaló lusta”. Már az is elhangzott, hogy a vendégmunkások jobb munkaerők „mert nincs bajuk a kölykeikkel”. Azt viszont teljesen természetesnek veszik, hogy a muszlim munkavállalók naponta kétszer imaszünetet tartanak. Egyelőre csak szórványos jelenség, de később mélyülő ellentéthez vezethet az is, hogy a határozatlan időre felvett magyar munkásoktól olcsóbb megszabadulni, mint a határozott időre idehozottaktól. Nekik ugyanis ki kell fizetni a szerződés teljes idejére szóló bért, míg a magyaroknak legfeljebb néhány hónapot. A szakszervezetek tagtoborzását nem akadályozzák látványosan a munkáltatók. Ugyanakkor egyre több helyen buborékban tartják a vendégmunkásokat. Külön munkásszállásokon helyezik el őket, külön buszokkal szállítják a telephelyre, esetenként külön csarnokban, másik műszakban, más gyártósoron kapnak munkát. Az étkezés is a magyarokétól eltérő időben történik.