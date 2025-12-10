Élő beszélgetés Bokros Lajossal – a Klasszis Klub Live-ban

Pénzügyi békéltetés a babaváró kölcsönöknél

2019 nyarától érhető el az a szabadfelhasználású személyi kölcsön, amelyet a köznyelv babaváróként emleget. A hitel törlesztését kamatmentesen kezdheti meg az igénylő pár. A konstrukció alapján, ha a futamidő első 5 évében a vállalt gyermek megszületik, akkor a kamatmentesség fennmarad, illetve három évre szüneteltethető a törlesztés is, sőt, ha meghatározott időn belül további gyermekek születnek, akkor részben vagy egészben elengedhetik a tőketartozást. A viták akkor indulnak el a pénzügyi békéltetők előtt, ha az ügyintézés során probléma merül fel.