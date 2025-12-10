1p
Élő beszélgetés Bokros Lajossal – a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, a Horn-kormány 1995-96 közötti pénzügyminisztere fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

A tervezett témák:

  • Mi a fő baja a gazdaságnak?
  • Mit lehetne tenni rövid távon ahhoz, hogy megváltozzanak beinduljon a növekedés és mire lenne szükség közép- és hosszú távon?
  • Csak blöff lehet Trump védőpajzsa?
  • Óhatatlanul szükség lesz a választások után megszorításokra, bárki is alakíthat kormányt?
  • Tényleg a magas MNB-alapkamat és Varga Mihály személye miatt ilyen erős a forint?
  • Meddig tarthat a hitelminősítők Magyarországgal szembeni türelme?
  • Tartogathat még meglepetéseket a vámháború, mi lehet a végkifejlete?

Ezzel számol a kormány 2026-ra.

Lefelé módosította GDP-növekedési előrejelzését az MBH Bank. A pénzintézet már csak 0,4 százalékos bővülést vár idén, ami jövőre 2,8 százalékra pöröghet fel. Az infláció viszont a korábban vártnál kedvezőbben alakulhat, de azért az árrésstop jövőbeli kivezetése és az üzemanyagok jövedéki adójának emelése kockázatot jelentenek. A relatív erős forint viszont még jövőre, sőt azt követően is velünk maradhat. A bank szakértői az Mfor kérdésére kitértek a Fitch Ratings legutóbbi, Magyarországra nézve negatív hitelminősítői döntésére is. 

Közel ezer milliárd forintot kéne bedobni a közösbe.

Több mint 40 százalékos növekedéssel az elektromos autók nyerték a novembert a használtautó piacon.

Bebetonozná az orosz szankciókat az unió.

A közgazdász, a Horn-kormány 1995-96 közötti pénzügyminisztere fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Nem csak a tavalyi évhez képest emelkedett az egyenlőtlenséget jelző mutató értéke, de 2004 óra nem láthattuk ilyen magasan.

Az Orbán-kormány a propaganda segítségével elterjesztette, hogy a választások után jelentős adóemelés jöhet. Látva a folyamatokat és a hitelminősítők véleményét, ez egyre valószínűbbnek tűnik. Valahogy kontrollálni kell ugyanis az elszálló hiányt. Paradoxon, hogy a Tisza esetleges győzelme esetén az uniós pénzek megszerzése sokat segíthet, míg az újabb Fidesz-kormányra keményebb költségcsökkentés és adóemelés vár.

Átcsoportosítással trükközik a kormány az EU helyreállítási alapjánál?

Így menthetnek meg jelentős pénzösszeget. 

2019 nyarától érhető el az a szabadfelhasználású személyi kölcsön, amelyet a köznyelv babaváróként emleget. A hitel törlesztését kamatmentesen kezdheti meg az igénylő pár. A konstrukció alapján, ha a futamidő első 5 évében a vállalt gyermek megszületik, akkor a kamatmentesség fennmarad, illetve három évre szüneteltethető a törlesztés is, sőt, ha meghatározott időn belül további gyermekek születnek, akkor részben vagy egészben elengedhetik a tőketartozást. A viták akkor indulnak el a pénzügyi békéltetők előtt, ha az ügyintézés során probléma merül fel.

