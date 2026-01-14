Élő beszélgetés László Csabával – a Klasszis Klub Live-ban

Erre kattintva lehet nézni:
Tervezett témáink:
- Tényleg megszabadított minket az Orbán-kormány a baloldali kormányok által felhalmozott adósságoktól?
- Kell-e költségvetési kiigazítás a választások után?
- Hozzá kell-e nyúlni a nyugdíjrendszerhez?
- Egy- helyett többkulcsos személyi jövedelemadó?
- Hogyan kezelhető az a helyzet, hogy nem nagyon növekszik a termelékenység, de van egy nagyon erős bérdinamika?
- Szükségünk lenne pénzügyi védőpajzsra?
