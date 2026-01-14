1p

Élő beszélgetés László Csabával – a Klasszis Klub Live-ban

mfor.hu

A volt pénzügyminiszter, közgazdász, fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Erre kattintva lehet nézni:

Tervezett témáink:

  • Tényleg megszabadított minket az Orbán-kormány a baloldali kormányok által felhalmozott adósságoktól?
  • Kell-e költségvetési kiigazítás a választások után?
  • Hozzá kell-e nyúlni a nyugdíjrendszerhez?
  • Egy- helyett többkulcsos személyi jövedelemadó?
  • Hogyan kezelhető az a helyzet, hogy nem nagyon növekszik a termelékenység, de van egy nagyon erős bérdinamika?
  • Szükségünk lenne pénzügyi védőpajzsra?

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

