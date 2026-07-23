Élőben a NER-esek elszámoltatásáról – ma délután kérdezheti Ligeti Miklóst a Klasszis Klub Live-ban

Kattintson ide és kérdezzen:
Tervezett témáink:
- Visszaszerezhetők a NER-es vagyonok?
- Megpályázza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztét?
- Július 1-jétől elvileg megismerhetők a magántőkealapok tulajdonosai – de gyakorlatilag is?
- A bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszüntetéséről, a vagyonadóról
- Szijjártó Péter BYD-hez való „átigazolása” kapcsán a forgóajtó-jelenségről
- Hová tűntek a Baross Gábor Tőkeprogram százmilliárdjai?
- Miért nem zárult még le a nyomozás az MNB-alapítványok ügyében?
- Az átmeneti köztársasági elnökkel kapcsolatos purparléról
- Az ügyészségi reformról, az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról
- Van-e értelme most az ügynökakták megnyitásának?
Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: