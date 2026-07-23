Élőben a NER-esek elszámoltatásáról – ma délután kérdezheti Ligeti Miklóst a Klasszis Klub Live-ban

Jönnek az ázsiai vendégmunkások, de így is fogy a munkaerő az összeszerelő üzemekből

Katasztrofális a magyar munkaerőpiac jövőképe: évente 40-60 ezer fővel csökken a bevethető létszám. A szegedi és debreceni gigagyárak kénytelenek vendégmunkásokkal feltölteni a pozíciókat, mert a magyar munkaerőtartalék jelentős része írni, olvasni, vagy számolni sem tud. Mi lesz a szocializmusban még dübörgő városokkal, például Ózddal, ahol 10 százalék feletti a munkanélküliség, és hogyan vezethet egy gyorsforgalmi út fizetésemeléshez?