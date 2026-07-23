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Élőben a NER-esek elszámoltatásáról – ma délután kérdezheti Ligeti Miklóst a Klasszis Klub Live-ban

mfor.hu

A Transparency International Magyarország jogi igazgatója fél 4-től lesz a vendégünk. Az egyórás élő adást a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Kattintson ide és kérdezzen:

Tervezett témáink:

  • Visszaszerezhetők a NER-es vagyonok?
  • Megpályázza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztét?
  • Július 1-jétől elvileg megismerhetők a magántőkealapok tulajdonosai – de gyakorlatilag is?
  • A bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszüntetéséről, a vagyonadóról
  • Szijjártó Péter BYD-hez való „átigazolása” kapcsán a forgóajtó-jelenségről
  • Hová tűntek a Baross Gábor Tőkeprogram százmilliárdjai?
  • Miért nem zárult még le a nyomozás az MNB-alapítványok ügyében?
  • Az átmeneti köztársasági elnökkel kapcsolatos purparléról
  • Az ügyészségi reformról, az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról
  • Van-e értelme most az ügynökakták megnyitásának?

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

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