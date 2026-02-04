Élőben kérdezhet Mellár Tamástól – ma délután, a Klasszis Klub Live-ban

Rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Tervezett témáink:

Maradjon egy- vagy legyen többkulcsos az szja?

Bele kell nyúlni a nyugdíjrendszerbe?

Eljött-e az ideje a jegybanki kamatcsökkentésnek?

Mi lesz a most február 28-áig érvényes árrésstop kivezetése után az inflációval?

Sok vagy kevés az 50 milliárd eurós devizatartalék?

Hogyan jöhet ki Magyarország a vámháborúból?

Mit tehet és mit tesz a kormány a választások után?

Kell-e változtatni a hazai statisztikák metódusain?

Egyebek mellett ezt is megkérdezzük Mellár Tamástól Klasszis Klub Live ma délutáni adásában. Amelyben azonban szokás szerint ezúttal sem csak mi, hanem olvasóink, illetve nézőink is kérdezhetnek.

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben 15:30-kor:

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: