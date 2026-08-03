Előző hónapban még bizakodtak a cégek

A Magyar Logisztikai, Készletezési és Beszerzési Társaság Beszerzési Menedzser Indexének szezonálisan kiigazított júliusi értéke 51,4 pont lett. A korábbi július havi értékekkel összevetve az idei érték alacsonyabb, mint a hosszú távú e havi átlag, ami 52,6 pont volt, de felülmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát, ami viszont már a csökkenést jelző 48,9 ponton alakult

A felmérésben vizsgált egyedi indexek közül kilenc mutató áll a fellendülési tartományban. A foglalkoztatottság index nőtt ebben a hónapban. Júliusban épp a határérték felett 50,8 ponton állt.

Júliusban a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar lassabb bővüléséről számoltak be. A 2025. év nyári hónapjaiban többnyire a feldolgozóipar lassulását figyelhettük meg, az év utolsó harmadában a trend megfordult. Ezúttal a Beszerzési Menedzser Index csökkent, júliusban ismét 51 százalékpont feletti értéken állt. Az egyedi indexek vegyesen változtak. Az új rendelések mennyisége index 1,7 százalékponttal csökkent, de értéke továbbra is bővülést mutatott. A termelési mennyiség index 0,5 százalékponttal nőtt az előző hónap értékéhez képest. A szállítási átfutási idő index tartósan 50,0 alatt áll, értéke 2,4 százalékponttal emelkedett ebben a hónapban. A vásárolt készletek index értéke 0,8 százalékponttal csökkent, továbbra is bővülést mutat. A külpiaci mutatók közül az import indexe 1,4 ponttal, az exporté 1,2 százalékponttal csökkent. A beszerzési árak emelkedtek, az index értéke azonban 3,8 százalékponttal zuhant vissza. A beszerzési mennyiség indexe 1,1 százalékponttal csökkent, az index ismét emelkedést jelez. A késztermékkészletek indexe 0,2 százalékponttal csökkent. A

A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték az tizenegyedik legalacsonyabb júliusi érték.

A FELMÉRÉS TOVÁBBI EREDMÉNYEI

A beszerzési mennyiség indexe csökkent az előző felméréshez képest. A mostani indexérték kisebb az elmúlt három év átlagánál, emellett a tizenötödik legnagyobb e havi adat. A beszerzési árak esetében az e havi index csökkent. A késztermékkészletek indexe júliusban csökkent az előző hónaphoz képest, de értéke továbbra is a készletszint emelkedésére utal.

A külpiaci mutatók közül az exportindex és az importindex is emelkedtek, mindkét érték 50,0 felett áll. Az indexértékek mozgásában az elmúlt éveket követően 2022 végén változó tendenciát figyelhettünk meg, amely 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben is folytatódott. Ebben a hónapban acél, elektronikus eszközök, elektromos termékek, fémek, kerámia papír tömítések, különböző speciális szerelési eszközök, műanyagok, nyomtatványok, ötvözetlen acélalapanyagok, pácolt lemez, papír termékek, PCB (nyomtatott áramköri lapok), PET és rPET granulátumok, rozsdamentes lemezek, tisztítószerek, varrócérna, valamint zártszelvények kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést.

Hiány volt félvezetőkből, ipari PC komponensekből, memóriákból, mikrokapcsolókból. Jelentősebb árcsökkenésről alumínium, aminosavak, egyes fémek, polipropilén granulátum, síkfóliák és vitaminok kapcsán számoltak be a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság válaszadói.