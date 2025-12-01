Elpárolgott 178 millió euró a magyar külkereskedelmi mérlegből

Afrika és Latin-Amerika vár: nem reális a bóvli, de a választások után már tenni kell valamit

Helyben hagyta Magyarország adósbesorolását a Moody’s, így továbbra is elmondható, hogy 2016 óta mindhárom nagy hitelminősítő befektetésre ajánlja a magyar államkötvényeket. Ez a bizalom inkább a 2020 előtti néhány évnek szól, illetve annak, hogy a jövő áprilisban esedékes választások után már tényleg el kell indulnia a költségvetési konszolidációnak. Hiszen a jelenlegi gazdasági mutatóink alapján egyes területeken még rosszabbul is állunk mint 2011-ben, amikor legutóbb került bóvliba Magyarország.