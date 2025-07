Első a család: Deutsch Tamás testvérének is lett egy saját vagyonkezelő alapítványa

A bírósági nyilvántartás szerint megalakult Deutsch Péter, a fideszes európai parlamenti képviselő, Deutsch Tamás testvérének vagyonkezelő alapítványa, amelynek neve: Ad-Wiser Vagyonkezelő Alapítvány.

Ezzel már 95-re emelkedett a bejegyzett vagyonkezelő alapítványok száma. Nem véletlen, hogy ez az Orbán-kormány által létrehozott konstrukció rendkívül népszerű a milliárdosok körében: készpénzt, cégeket, részvényeket, ingatlanokat, gyakorlatilag bármit be lehet helyezni az alapítványba, feltéve, hogy a vagyon értéke legalább 600 millió forint. Az adózása rendkívül kedvező, és kiválóan alkalmas arra is, hogy az alapító a megszerzett vagyonát zökkenőmentesen átörökítse a következő generációnak.



A bírósági iratok szerint Deutsch Péter vagyonkezelő alapítványát július 28-án a Kaposvári Törvényszéken jegyezték be, mivel az alapítvány székhelye Balatonszemesen található. Egyedüli kurátora a fideszes politikus testvére, célja pedig:

a rendelt vagyont egyben tartsa; azt hosszú távon, hatékonyan és professzionálisan kezelje; illetve gyarapítsa és értékét megőrizze, ennek érdekében használja, hasznosítsa és rendelkezzen vele; a kedvezményezettek részére vagyoni juttatást nyújtson.

Volt miből összerakni az alapítványhoz szükséges minimum 600 millió forintot, hiszen Deutsch Péter a tulajdonosa például az Ad-Wiser Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-nek, amely tavaly 900 millió forintos nyereséggel zárt, miközben a saját tőke 2,3 milliárd forintra ugrott. A fideszes politikus testvérének neve gyakran bukkan fel zavaros ügyekkel kapcsolatban.

Az egy tavaly októberi hír volt, hogy a DK-s Vadai Ágnes fellépése nyomán a rendőrség nyomozást indított a Magyar Atlétikai Szövetség által teljesített kifizetések ügyében. A 2,7 milliárd forintnyi állami pénzzel megtámogatott, atlétikai Zsivótzky Program szerződéseihez a Telex bírósági döntés után jutott hozzá. Ezekből kiderült, hogy a programot vezető Deutsch Péter fiának cége (Track and Race Kft.) 2021-ben és 2023-ban 360 millió forintot kapott versenyrendezésre. Deutsch Péter később a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) vezérigazgatója lett, augusztus huszadikán állami kitüntetést kapott példaértékű sportmenedzseri tevékenysége elismeréseként. A céggel a szerződést Gyulai Miklós, a szövetség elnöke kötötte. Deutsch Péter a 2023-as atlétikai vb-t szervező cégtől 2022 szeptember elsején jött el, utolsó munkanapján még kötött egy 260 millió forintos szerződést bíróképzésre. Jelenleg az MTK elnökségének a tagja is, ahol Deutsch Tamás az elnök.

Milliárdos divat

Idén januárban és februárban komplett cikksorozatban mutattuk be, hogy bizonyos körökben szinte már kínosnak számít, ha az embernek nincs egy vagyonkezelő alapítványa. Az kevésbé meglepő, hogy a széles körben ismert milliárdosok, mint Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor és Hernádi Zsolt megcsinálta a maga alapítványát, de a NER kevésbé ismert, de jelentős pénzek felett diszponáló arcai is gründoltak már maguknak egy-egy ilyen szervezetet. Például a győri, miskolci és a pécsi kaszinónak, valamint a fél dohánypiacnak is ilyen alapítvány lett a végső tulajdonosa.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter lapunk kérdésre egy Kormányinfón beszélt arról, hogy nincs maximális vagyon, tehát bármennyi pénzt, céget át lehet irányítani ide. A miniszter szerint ez nem egy új adóelkerülési módszer, hanem pont ellenkezőleg, éppen a külföldre vitelt akadályozzák meg.