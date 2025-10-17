Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

5p

Első alkalom: kirakták a NER szűrét az értékes budai területről

Vég Márton

A II. kerület olyat csinált, amit eddig még senki: visszavette a területét egy NER-es cégtől.

Eddig még nem látott események szemtanúja lehetett, aki csütörtök este megállt bámészkodni a Marczibányi téri sportcentrumnál a II. kerületben: éppen kiköltöztettek egy NER-es céget az ingatlanból. A parkoló sorompójához már kupacba gyűjtötték bentről a holmit, mint egy lomtalanításnál: lestrapált székek, fotelek és asztalok, mikrohullámú sütő és hűtőgép várta, hogy történjen velük valami. Az egyik dobozban felbukkant a falióra, ami évekig mutatta az időt a sportolóknak. Szép lassan betolatott a költöztető kisteherautó is, néhány óra és nyoma sem marad annak, hogy évekig itt működött egy NER-es cég.

Hamar nyoma sem maradt, hogy itt működött egy NER-es cég
Fotó: Klasszis Média/Vég Márton

A kapura kiragasztott papírról bárki megtudhatja, hogy mi történik:

„Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat 2025. október 15-én a Marczibányi Sportcentrum Kft.-től, mint volt bérlőtől visszavette az ingatlant, melyet követően az átadásra került az önkormányzati tulajdonú II. Kerület Sport és Szabadidősport Kft. részére.”

Egy hete még semmi nem utalt arra, hogy itt költözés lesz. A műfüves focipályákon egymást követték a haveri alapon szerveződő meccsek, mellette kicsik és nagyok próbáltak megtanulni teniszezni, az épületben pedig fiatal recepciós lányoknál lehetett rendezni a számlát. Most semmi mozgás, néhányan kocognak, meccs nincs, a teniszhálókat pedig már leszerelték. A lelátót lezárták annak életveszélyes állapota miatt, nemrég még szülők nézték innen, hogyan fejlődik a csemetéjük a kiválasztott sportágban.

Csodás környezet

Egy hét alatt azonban sok minden történt. Október 8-án egy molinót rakott ki Őrsi Gergely (2024-ben lépett ki az MSZP-ből) II. kerületi polgármester a Marczibányi téri sportcentrum kerítésére, amivel a létesítmény bojkottjára szólította fel az embereket.

Adja vissza az Magyar Nemzeti Bank (MNB) és hálózata a Marczibányi téri sportcentrumot, és fizesse meg a tartozását a II. kerületiek felé! A hírekből jól ismert MNB-alapítványokhoz köthető cég díjfizetés nélkül használja a Marczibányi téri sportcentrum közcélú sportpályáit. Bérleti díjat nem fizetett, több száz millió forinttal tartoznak a II. kerületnek, amit nem akarnak kifizetni, és a területet sem adják vissza. Kérem, ne gazdagítsa a hálózatot! Bojkottálja a sportpálya használatát!

– volt olvasható a molinón.

Hatalmas és értékes területről van szó a II. kerület kiemelt övezetében: 11 500 négyzetméter, közvetlenül a Millenáris szomszédságában, a Mammut Bevásárlóközpont közelében. A saját oldalán található bemutatkozása szerint a sportcentrumban csodás környezetben, gyönyörű, igényesen kivitelezett létesítményben nyílik lehetőség műfüves focipályák, salakos és keményborítású teniszpályák, multifunkcionális pálya bérlésére. Ezen felül tartalmasan tölthetik el szabadidejüket az emberek a parkban, a futópályán, a játszótéren, a fitness termekben, vagy a wellness részlegben.

Életveszélyes állapotokat talált az önkormányzat
Fotó: Klasszis Média/Vég Márton

A leírás nem igazán felel meg a valóságnak. A focipálya valóban kifogástalan, de a többi része erősen leharcolt, ennek ellenére politikusok és ismert vállalkozók is gyakran jártak ide mozogni. Őrsi Gergely akciója váratlanul hamar célba talált, október 15-én bejelentette a Marczibányi Sportcentrum Kft., hogy a társaság befejezte a működését, de a teljesített befizetéseket mindenkinek visszaadják. A polgármester szerint a visszavétel során derült ki, hogy nemcsak a vállalt fejlesztéseket nem végezték el, hanem a centrum biztonságos üzemeltetéséhez szükséges alapvető feltételek is hiányoznak.

Kollégáink már ma elkezdenek dolgozni az élet- és balesetveszély elhárításán az érintett területeken, illetve ahol ez több időt vesz igénybe, ott le kell zárnunk a sportcentrumot. A focipálya és futópálya használható lesz, de sajnos több pálya és a sportcentrum épületének egy része nem felel meg a biztonságos használat előfeltételeinek. Az átvétel idején látottak alapján felmerül a gondatlan veszélyeztetés gyanúja, ami miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést teszünk

– írta ki a Facebookra Őrsi Gergely.

A Marczibányi Sportcentrum Kft. beszámolóit átnézve egyértelmű: nem ebből a cégből gazdagodott meg a NER. Az elmúlt években kivétel nélkül mindig veszteségesen működtek, a 70 millió és 160 millió forint közötti éves bevételekből 30 millió és 100 millió forint közötti éves veszteségek jöttek össze, miközben a saját tőke mínusz 70 millió forintra süllyedt.

Eleve szokatlan, hogy egy sportcentrumnak egy magántőkealap a tulajdonosa, az említett Marczibányi Sportcentrum Kft. ugyanis a Közép-Európa III. Magántőkealaphoz tartozik. A magántőkealapok lényege, hogy a tulajdonosuk nem ismert, azt azonban tudni lehet, hogy ki kezelte a benne lévő vagyont: ez ebben az esetben a Matolcsy-körhöz köthető Quartz Alapkezelő. A Telex cikke szerint a Marczibányi Sportcentrum Kft. végső tulajdonosa az MNB-hez tartozó PADME Alapítvány.

