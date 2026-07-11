Elszállt az olajár, megint aggódhatnak az autósok

Míg az utóbbi hetekben az olajárak csökkenésének örülhettünk, addig az elmúlt napokban éles fordulatot láthattunk. Az olajárak hirtelen emelkedésének hátterében több tényező áll. Az árfolyamok változását főként geopolitikai feszültségek, termelési korlátozások és kereslet-kínálati változások befolyásolták.

A legfontosabb tényező az volt, hogy Irán és az USA között a tárgyalások ismét megakadtak, sőt a felek újra lőtték egymás érdekeltségeit az utóbbi napokban. Ráadásul a héten az OPEC és a szervezettel szövetségben lévő országok (OPEC+) újra azt hangsúlyozták, hogy fenntartják vagy növelik a termelési korlátozásokat, annak érdekében, hogy stabilizálják az árakat. Ezek a hírek már csak azért is rosszkor jöttek, mert a nyári időszakban az üzemanyagok iránt megnő a kereslet, mivel az emberek többet utaznak, a gazdasági aktivitás fokozódik. Ami mind az olaj-, mint a finomított termékek árait felfelé hajtja. Eközben viszont az amerikai készletek csökkentek, ami jelzi, hogy a kereslet meghaladja a kínálatot, ez pedig tovább növelte az árakat.

A fentiek miatt ugyanakkor a héten nem volt drasztikus ármozgás, noha az egy hete még 70 dollárhoz közelítő Brent jegyzése a napokban 80 dollár felett is járt. A magyar piacon néhány forintos drágulást így is feljegyezhettünk.

Ahogy azt az Mfor Üzemanyagár-figyelő heti gyakorisággal megjegyzi, a magyar árak többé-kevésbé hasonlóan mozognak, mint az Európai Unió más országaiban. Ugyanakkor rendre vannak kirívó esetek, amelyre igyekszünk felhívni az olvasóink figyelmét. A mostani rangsorban az a döbbenetes, hogy az egyébként a keresetek alapján a topkategóriába tartozó Svédországban láthatjuk a legalacsonyabb árat. Ennek hátterében pedig az áll, hogy a svéd kormány jelentősen csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, és eltörölte a korábbi szigorú bioüzemanyag-keverési kötelezettséget, ami korábban mesterségesen magasan tartotta az árakat. Erre az is rátett egy lapáttal, hogy a svéd korona is erősödött, így euróban számolva kifejezetten olcsó lett a 95-ös benzin. (Érdekes gondolatkísérlet, hogy milyen benzinturizmust okozna, ha Közép-Európában látnánk egy eurós különbséget az árakban, ahogy a svéd és a dán árak aránylanak egymással.)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A magyar árak a rangsorban relatív drágulást mutatnak. Az EU-s árakat összehasonlító Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten 11 olyan ország volt, ahol az átlagár a magyarországinál alacsonyabb volt, szemben az egy héttel korábbi 9-cel.

Régiós szinten ugyanakkor a magyar árak pozíciója nem változott, ezúttal is a középmezőnyben vannak.

A gázolaj esetén is hasonló folyamatokat láthattunk, mint a benzinnél. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint az egy héttel korábbi 10 ország helyett most 13 olyan volt, ahol a magyarországinál olcsóbban lehet tankolni.

Ez a pozícióváltozás a régiós összehasonlításban feltűnő, hiszen a magyar árak ismét az egyik legmagasabbak Közép-Európában. Csupán az osztrák és a román kutaknál kell többet fizetni a dízelért.

Merre tovább?

A jelenlegi piaci helyzet alapján az olajárak további emelkedése nem kizárt. Főként, ha a geopolitikai feszültségek tartósak maradnak, az OPEC+ továbbra is fenntartja a termelési korlátozásokat, és az amerikai kereslet sem csökken jelentősen. Az európai finomítói marzsok is magasak maradhatnak, ami tovább növelheti a hazai üzemanyagárakat.

Fontos figyelni a dollár árfolyamának alakulását is: az elmúlt időszakban az amerikai deviza trendszerűen erősödött, ami végső soron az autósok számára az üzemanyagárak emelkedését okozhatja.

Autós olvasóink számára azt tudjuk javasolni, hogy a tőzsdei árak hektikus emelkedése miatt a következő napokban érdemes naponta követni az üzemanyagárakat. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint érdemi áresés nem várható. Hacsak nem történik váratlan fordulat a nemzetközi olajpiacon vagy az árfolyamokban, akkor inkább felfelé araszoló üzemanyagárakkal kell számolni.

A grafikonok a cikk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.