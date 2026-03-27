Elszoktunk ettől: újabb kedvező hír jött a kutakról

Szombaton nem változik az üzemanyagok nagykereskedelmi piaci ára a elmúlt hetek mozgalmas időszaka után – írja a holtankoljak.hu. Egy nappal korábban a portál azt jelentette be, hogy az iráni háború kirobbanása óta látott rohamos drágulást követően a benzin literje végre bruttó 4 forinttal, a gázolajé bruttó 8 forinttal kerül kevesebbe.

Március 27-én péntekek (és várhatóan szombaton is majd) így alakulnak a piaci átlagárak:

95-ös benzin: 689 forint/liter

Gázolaj: 783 forint/liter

Természetesen ezek az árak nem vonatkoznak a védett áron tankolókra, akik továbbra is 595, illetve 615 forintos áron vásárolhatnak a magyar benzinkutakon. A holtankoljak.hu hozzáteszi, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>