Elvesztettük a fényt, visszaesett a gazdaságba vetett bizalom

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint novemberben az üzleti szektor kilátásai alig változtak, míg a fogyasztók kissé borúlátóbb várakozásokat fogalmaztak meg, mint októberben.

A GKI üzleti bizalmi indexe – három hónap emelkedés után – novemberben hibahatáron belül, szűk egy ponttal csökkent októberhez képest.

Ezért az enyhe mérséklődésért kizárólag az ipar volt felelős, a szektor bizalmi indexe ugyanis 2 ponttal csökkent, miközben az építőipari mutató nem változott, a kereskedelmi és a szolgáltatói index viszont 2-2 ponttal emelkedett.


Fotó: GKI Gazdaságkutató Zrt.

A kereskedelmi mutató tizennégy, míg a szolgáltatói tizenhárom hónapja nem járt ilyen magasan. A közeljövőt illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé, az üzleti szolgáltatások pedig a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor az előző felméréshez képest számottevően, egyéves csúcsára emelkedett. A következő három hónapban a vállalkozások 8 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 12 százaléka szűkítené azt.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága novemberben nem változott érdemben az előző megkérdezéshez képest. Továbbra is az ipari és az építőipari vállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától, míg a kereskedő és a szolgáltató cégeket ez kevésbé zavarja.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, három havi stagnálás után, novemberben némileg emelkedett a megelőző felméréshez képest. A következő három hónapban a cégek 26 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 8 százaléka készül. Egy hónappal ezelőtt ugyanez a két arány 19 és 8 százalék volt.


Fotó: GKI Gazdaságkutató Zrt.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke októberben tizennégy havi csúcsára ért fel. Novemberben azonban negatív korrekció következett: az index havi alapon csaknem 2 ponttal csökkent.

Az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzet értékelése érezhetően, a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások némileg romlottak októberhez képest. Az ország következő 12 hónapban várható gazdasági helyzetének értékelése kissé tovább javult. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése nem változott. A lakosság inflációs várakozásában nem történt változás, míg a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás lényegesen javult.

