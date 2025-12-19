2p
Makró Belgium Dánia Európai Unió Németország Olaszország Orosz-ukrán konfliktus Orbán Viktor Ursula von der Leyen

Elvitték a balhét Orbán Viktor helyett az uniós csúcson – nem ő döntötte be az orosz vagyonos tervet

mfor.hu

Nem várt helyről jött a döntő ütés. 

A Politico brüsszeli hírlevelének információi szerint már az Európai Tanács hajnalba nyúló ülésének egy viszonylag korai szakaszában, valamikor este 10 óra tájban összeomlott a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozott jóvátételi hitel terve.

Amikor ugyanis az uniós tisztviselők szétosztoták egy kétoldalas dokumentumot, amely azt részletezte, miként oszlatnák el Belgium az orosz vagyon felhasználsával kapcsolatos aggodalmait, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök rögtön elkezdte megtalálni a terv hiányosságait.

Hamarosan aztán Emmanuel Macron francia elnök és Luc Fieden luxemburgi miniszterelnök is csatlakozott Melonihoz, így gyorsan világossá vált, hogy reménytelen az elképzelést elfogadtatni a tanács tagjaival.

Így aztán még arra sem volt igazán szükség, hogy a tervet vehemensen ellenző vezetők, elsősorban Orbán Viktor nagyobb ellenállást fejtsen ki.

Bart de Wever belga miniszterelnök sem került igazán nagy nyomás alá. Elégedetten is nyilatkozott egy hajnali három óra körül tartott sajtótájékoztatóján.

„Azok az országok, amelyek közel vannak Oroszországhoz... érzelmileg kielégítőnek találták”, hogy a befagyasztott orosz vagyont használják. De „a politika nem egy érzelmes munka. A racionalitás győzedelmeskedett”

- fogalmazott.

A jóvátételi hitel támogatói sem élték azonban meg teljes vereségként a történteket. Friedrich Merz német kancellár, az orosz vagyon felhasználásának egyik fő szorgalmazója például arról beszélt, hogy Ukrajna volt az éjszaka fő győztese.

„Mai döntésünkkel Ukrajna finanszírozása biztosított a következő két évre. Ez jó hír Ukrajnának és igencsak rossz Oroszországnak”

- mondta.

Mette Frederiksen, az uniós elnökséget ellátó Dánia miniszterelnöke hasonlóan látja:

„A végeredmény az, hogy a mai nap után az Ukrajnának nyújtott támogatásunk biztosított.”

Egy uniós tisztviselő pedig a következőt emelte ki:

"Ahelyett, hogy tíz ország finanszíorozná Ukrajnát, most 24 teszi. Ukrajna erősebben jön ki ebből a megállapodásból.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Saját maga ellensége az, aki szombat előtt tankol

Saját maga ellensége az, aki szombat előtt tankol

Tovább csökkenhetnek az árak.

A pedagógusok béremelése menti meg a legfrissebb fizetési adatokat

A pedagógusok béremelése menti meg a legfrissebb fizetési adatokat

Kiemelkedik a pedagógusok béremelése a többi ágazathoz képest, de ennek ellenére sem éri el a tavalyi, következetesen 20 százalék feletti növekedés mértékét. Eközben az egészségügy az egyetlen szektor, ahol 5 százalék alatt nőttek a fizetések. Az is kiderült, hogy a mediánbérből élők nem tudják teljes egészében igénybe venni az Otthon Start hitelösszegét.

Nagy tervei vannak jövőre a MÁV-vezérnek: lesz vonal, ahol akár 80 kilométeres sebességgel is száguldhatnak a vonatok

Nagy tervei vannak jövőre a MÁV-vezérnek: lesz vonal, ahol akár 80 kilométeres sebességgel is száguldhatnak a vonatok

860 milliárdból újítanak fel pályákat. Hadat üzent Hegyi Zsolt a lassújeleknek.

Letarolják a magyar autópiacot a kínai márkák – és ez még csak a kezdet

Letarolják a magyar autópiacot a kínai márkák – és ez még csak a kezdet

Jövőre a prémiumkategóriát is meghódíthatják a kínai autók, és nem csak az elektromos meghajtásban.

Itt a forinterősödés vége, az infláció pedig 4 százalékra nőhet

Itt a forinterősödés vége, az infláció pedig 4 százalékra nőhet

A növekedés viszont élénkülhet jövőre az OTP elemzői szerint.

Lázár János ki fog térni a hitéből: még sokáig nem lesz vonat Veszprém és Ajka között

Lázár János ki fog térni a hitéből: még sokáig nem lesz vonat Veszprém és Ajka között

Megsemmisítették a közbeszerzés eredményét.

Áttörés: októberben elérte a mérföldkövet a nettó mediánbér

Áttörés: októberben elérte a mérföldkövet a nettó mediánbér

Először jött ki 400 ezer forint feletti érték a nettó mediánkereset kiszámításánál: októberben 401 100 forint volt. A leggazdagabb ötödbe tartozók jövedelme lassabban növekedett, mint a középen állóké, az adatokat pedig a közszféra béremelései húzták felfelé.

Jókora gyomrost kapott a kormány népesedéspolitikája a KSH-tól

Jókora gyomrost kapott a kormány népesedéspolitikája a KSH-tól

Szinte minden mutató tovább romlott.

Mi történt? Orbán Viktor és az uniós vezetők is ünneplik magukat Brüsszelben

Kap is közös uniós pénzt Ukrajna, meg nem is. Hajnalig tartott az alkudozás – végül mindenki elégedetten távozhatott?

Csak Magyarországon állt a földbe az autógyártás, máshol ez a húzóágazat

Csak Magyarországon állt a földbe az autógyártás, máshol ez a húzóágazat

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss Inflációs jelentése szerint a lengyel, a cseh és a szlovák autóiparban eljött a repülőrajt, csak Magyarországon van óriási visszaesés. 

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168